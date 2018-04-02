Инновационное мышление. Как в ТюмГУ создают условия для реализации студенческих проектов

Сколковские эксперты и потенциальные инвесторы из венчурных фондов и крупных компаний отобрали 9 лучших стартапов. В номинации «Женское предпринимательство» победила бакалавр физико-технического института ТюмГУ Екатерина Хлопотова с проектом оптического интерференционного расходомера.

Как отмечают в университете, это была отличная возможность получить обратную связь на любые идеи, пообщаться со стартаперами всего Уральского округа, с руководителями компаний, которые делают прикладные исследования, узнать, что они думают о разработках тюменских студентов. Впрочем, это далеко не единственная инновационная площадка, где молодые инноваторы университета испытывают свои практические наработки, тестируют идеи, получают представление о перспективах их дальнейшего применения. Как отмечает директор бизнес-инкубатора ТюмГУ Александр Ермаков , университет предоставляет широкие возможности для развития и реализации инновационных проектов в самых разных сферах.

«Студенты должны заниматься инновациями. Но самое важное, что они сами демонстрируют такую потребность, — говорит Александр Ермаков. — Для них это самореализация через научное интеллектуальное творчество. И возникает она еще до того, как на четвертом курсе приходит время готовить дипломную работу. Чтобы раскрыть свой потенциал, им необходимо предоставить поле деятельности, где они могут испытать себя».

Первой такой площадкой для студентов становятся интеллектуальные игры, кейсы и другая внеучебная деятельность, направленная на развитие творческих способностей. «На первый взгляд это далеко не всегда имеет прямое отношение к теме инноваций, — замечает Александр. — Но именно здесь можно увидеть действительно талантливых и мотивированных студентов, которые таким образом стремятся к самореализации».

Для многих студентов мотивацией в дальнейшем служат вовсе не деньги, которые можно потом заработать на продаже своей идеи, а такая ценность как возможность менять мир вокруг себя. Это важнейший ресурс, который сегодня необходимо культивировать у талантливой молодежи, считают в Тюменском госуниверситете.

«Чтобы развивать творческие способности, в университете и был создан бизнес-инкубатор. Мы выступаем, в том числе, как оператор различных инновационных конкурсов. Важно в своей работе видеть цель. Поэтому университет активно приглашает студентов к участию в конкурсах. Одной из таких площадок стал Open Innovations Startup Tour. Но это уровень достаточно серьезных проектов на высокой стадии развития. Однако важно поддерживать и тех, кто находится пока лишь на стадии идеи или просто желания проявить себя. И чтобы эти идеи были связаны не только с учебной деятельностью, которая занимает большую часть их времени, мы стараемся выводить ребят в «большой» мир: организуем для них экскурсии, участие в форумах и так далее, чтобы студенты черпали идеи в окружающем пространстве».

Хорошая возможность для студентов-инноваторов — конкурс «УМНИК», который организует Фонд содействия инновациям . На реализацию перспективной идеи здесь можно получить до 500 тысяч рублей на 2 года. Да и сама организация конкурса позволяет участникам достигать хороших результатов. Также можно попробовать себя в конкурсе научно-инновационных грантов Федерального агентства по делам молодежи или в рамках участия в форуме Уральского федерального округа «УТРО».

«Всего по стране проводится порядка сотни подобных конкурсов, к участию в которых мы системно готовим своих студентов, помогаем им в развитии своих проектов», — говорит Александр Ермаков.

А глядя на то, как его подопечные получают гранты на реализацию своих идей, Александр тоже решил поучаствовать в конкурсе. В итоге теперь в университете по гранту Федерального агентства по делам молодежи реализуется Школа проектных компетенций. В рамках Школы перед студентами выступают эксперты, бизнес-тренеры, знакомят их с уже реализованными проектами, делятся опытом, как избежать системных ошибок на этом пути.

Как отмечают в бизнес-инкубаторе университета, в целом в проектно-инновационную деятельность вовлечено около 5 тысяч студентов. «Очевидно, что в наибольшей степени инновационные разработки сосредоточены в сфере IT-технологий, — отмечает эксперт. — Они же по сути двигают практически любую другую инновацию. Многие отрасли используют ресурсы IT для развития своих проектов. Могу привести такой пример. У нас есть проект по созданию учебников для слабовидящих детей. Проект исключительно социальный, он призван изменить жизнь конкретной категории людей, сделать ее более комфортной. Но в основе лежит научно-инновационная разработка. Поэтому проект получил грант именно в области IT-технологий».

Также сказывается специфика региона, в связи с чем большое развитие получают проекты, связанные с нефтегазовым сектором. «Здесь выделяется наша кафедра, созданная совместно с ГМС „Нефтемаш“, по созданию измерительных установок для расхода нефти. Этот масштабный проект мы реализуем уже несколько лет. Прикладные результаты работы кафедры могут использовать для своих разработок и студенты, которые проходят практику на предприятии. И у них появляются свои идеи, как усовершенствовать какие-то аспекты производства», — замечает руководитель бизнес-инкубатора ТюмГУ.

Еще одна крупная и перспективная специализация — разработки в сфере сельского хозяйства. «Прежде всего это биотехнологии. Несмотря на некоторые предубеждения, аграрная отрасль является очень востребованной с точки зрения внедрения инноваций. И у нас уже есть определенные успехи в этом направлении, — говорит Александр Ермаков. — Это связано с развитием современных методов ведения хозяйства, продовольственной безопасностью и другими моментами, где без инноваций сегодня не обойтись».