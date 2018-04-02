Украденные на Урале пельмени оказались первоапрельским розыгрышем от Red Pepper Film

Это вам не белая спина. И даже не шоколадный бургер от «Бургер Кинга». Новость, облетевшая многие известные СМИ в России и на Украине , оказалась всего лишь хорошо спланированной шуткой.

С целью инициировать весьма специфическое ограбление в пельменную «Замес» пришла креативная команда Red Pepper Film. Намерения оказались благими: агентство всего лишь хотело снять видео для ресторанного конкурса «Пальмовая ветвь».

Сообщение о том, что на Урале украли 50 кг пельменей, впервые появилось на одном из телеграм-каналов.

История тут же разлетелась по российским (и не только) СМИ.

«Преступление века», «Ограбление по-русски» — журналисты словно соревновались в наиболее комичном заголовке для такой нестандартной новости, пользователи сетей, в свою очередь, вели борьбу за лучший комментарий.

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Завесу тайны приоткрыла сама команда Red Pepper Film. 1 апреля на YouTube-канале агентства было опубликовано видео, созданное в коллаборации с музыкальной группой «Ромарио» и объясняющее, что это всего лишь удачный проект-шутка.

При ограблении никто не пострадал, а все вынесенные пельмени, по словам Red Pepper Film, были съедены съемочной группой в тот же день. Сотрудники милиции оказались с чувством юмора. Надеемся, что «ограбление по-русски» придется по душе и жюри конкурса «Пальмовая ветвь».