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Украденные на Урале пельмени оказались первоапрельским розыгрышем от Red Pepper Film
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Украденные на Урале пельмени оказались первоапрельским розыгрышем от Red Pepper Film 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
Это вам не белая спина. И даже не шоколадный бургер от «Бургер Кинга». Новость, облетевшая многие известные СМИ в России и на Украине, оказалась всего лишь хорошо спланированной шуткой.
С целью инициировать весьма специфическое ограбление в пельменную «Замес» пришла креативная команда Red Pepper Film. Намерения оказались благими: агентство всего лишь хотело снять видео для ресторанного конкурса «Пальмовая ветвь».
Сообщение о том, что на Урале украли 50 кг пельменей, впервые появилось на одном из телеграм-каналов.
История тут же разлетелась по российским (и не только) СМИ.
«Преступление века», «Ограбление по-русски» — журналисты словно соревновались в наиболее комичном заголовке для такой нестандартной новости, пользователи сетей, в свою очередь, вели борьбу за лучший комментарий.
О краже написали «Московский Комсомолец», «Рен ТВ», Новости Mail.ru, Inc, «Комсомольская правда», «Лента.ру» и многие другие.
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Завесу тайны приоткрыла сама команда Red Pepper Film. 1 апреля на YouTube-канале агентства было опубликовано видео, созданное в коллаборации с музыкальной группой «Ромарио» и объясняющее, что это всего лишь удачный проект-шутка.
При ограблении никто не пострадал, а все вынесенные пельмени, по словам Red Pepper Film, были съедены съемочной группой в тот же день. Сотрудники милиции оказались с чувством юмора. Надеемся, что «ограбление по-русски» придется по душе и жюри конкурса «Пальмовая ветвь».
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