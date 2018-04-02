Сергей Собянин: Когда приходит беда, бумажками не прикроешься

Мы продолжаем традиционную рубрику «ВМ» «Неделя мэра». В эксклюзивном интервью по итогам минувшей недели мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уроках трагедии в Кемерове , о благотворительной деятельности фондов в столице, а также о других наиболее значимых событиях минувшей недели.

— Тяжелая была неделя. Трагедия в Кемерове — горе всей России . Можно ли избежать подобных ЧП?

— Скажу вообще-то очевидную вещь. Каждый человек несет ответственность за жизни окружающих его людей. Тот, кто бросает непотушенную сигарету с балкона, становится потенциальным убийцей соседей, которые живут этажом ниже.

С руководителей спрос в 1000 раз больше. Я всегда говорю своим коллегам по правительству и владельцам бизнеса: случись что на ваших объектах, вы потом спать не сможете. Совесть замучает. Не говоря уже о том, что будет поставлен крест на вашей карьере или бизнесе, а может, и на вашей свободе. Большинство понимает, а кто-то пытается отгородиться формальными инструкциями и правилами. Но когда приходит беда, бумажками не прикроешься.

— И контроль, конечно, должен быть.

— Когда в 2009 году сгорел пермский клуб «Хромая лошадь», я работал в правительстве России . Тогда был вскрыт огромный букет нарушений не только по пожарной части, но и по всем остальным статьям. Владельцы клуба нарушили все, что можно нарушить. Поэтому и погубили людей.

Разумеется, пожарный надзор необходим. Но начинать надо все-таки не с него, а с более фундаментальных вещей. Законно ли была проведена реконструкция здания? Платит ли торговый центр налоги? Получают ли его работники «белую» зарплату? Оформлены ли они по трудовой книжке? Если ответ на эти вопросы «нет» — жди беды. Значит, и на безопасность людей администрации подобных заведений, простите, тоже глубоко наплевать.

Экстренные проверки нужны. Но без системной работы ничего не исправишь. Я за то, чтобы системно очищать Москву от криминала, самостроя, нелегального бизнеса, неуплаты налогов и нарушений трудовых прав. Чем меньше будет этого безобразия, тем лучше будет обстоять дело и с пожарной безопасностью.

И еще было бы неплохо создать при МЧС общественную систему контроля по типу портала «Наш город», чтобы в работу по соблюдению правил пожарной безопасности включились все граждане.

— 7 апреля открывается долгожданный весенний фестиваль «Пасхальный дар». Будем встречать Пасху в сугробах?

— Синоптики обещают, что в апреле наконец-то наступит весна. На площадках фестиваля сугробов не будет.

— В этом году «Пасхальный дар» будет посвящен делам благотворительности?

— Не только. Будут и традиционные развлечения — концерты, театральные постановки, мастер-классы для детей и взрослых. Но вы правы, «Пасхальный дар» был задуман как благотворительный фестиваль. И в этом году программа добрых дел будет серьезно расширена. Впервые в «Пасхальном даре» примут участие сразу 20 крупнейших благотворительных фондов Москвы.

НЕКОТОРЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ, КОТОРЫЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ

Фонд ОРБИ

Добро Mail

Фонд Старость в радость

Бюро Добрых Дел Фонд «Лапа дружбы»

Фонд «Вера»

Фандрайзинг-проект Meet for charity

Фонд «Юна»

Фонд «Дарящие надежду»

Фонд «Я свободен»

Фонд «Со-единение»

Фонд «Артист»

На прошлой неделе я встречался с руководителями некоторых из них. Интерес к фестивалю большой. Во-первых, они планируют рассказать москвичам о своих проектах: помощи больным детям, сиротам, одиноким. И, во-вторых, будут собирать средства на благие дела. Мы договорились сделать единый счет, на который все желающие смогут перечислить свои пожертвования. А потом общественная комиссия распределит собранные средства между благотворительными фондами. Механизм предельно простой. Чтобы сделать пожертвование, достаточно будет отправить sms с указанием суммы на короткий номер 7715.

— Многие москвичи хотели бы пожертвовать немного личных средств, но опасаются, что их деньги достанутся мошенникам.

— На фестивале «Пасхальный дар» мы гарантируем, что все собранные деньги до последней копейки будут истрачены на добрые дела.

А в других случаях, когда вам предлагают скинуться на доброе дело, вспомните золотое правило — доверяй, но проверяй. Честному благотворительному фонду нечего скрывать. Он всегда может дать полный отчет о том, куда идут собранные деньги.

— Кроме «Пасхального дара», о каких еще проектах шла речь на встрече с руководителями благотворительных фондов?

— Всего не перечислю. Обсуждалось много идей. Пожалуй, самый важный на сегодня проект — улучшение помощи пожилым людям, которые уже не могут самостоятельно выходить из дома. Мы сейчас создаем патронажную службу для оказания медицинской помощи на дому, практически закончили формирование системы паллиативной помощи для неизлечимо больных пациентов. Существует надомное социальное обслуживание.

У благотворительных фондов — десятки программ. На самом деле это взаимосвязанные вещи, и люди, как правило, одни и те же. Поэтому мы сейчас формируем единый координационный центр, чтобы разные службы и фонды не делали двойную работу. А с другой стороны, чтобы мы, не дай бог, никого не потеряли и не оставили без помощи.

— Несколько лет назад вы поддержали проект фонда «Вера» по созданию первого в Москве детского хосписа, было выделено здание на Долгоруковской улице.

— Большому городу нужны и такие учреждения. Детский хоспис «Дом с маяком» начал свою работу в 2013 году в формате выездной службы. Сегодня врачи хосписа и волонтеры поддерживают более 400 неизлечимо больных детей.

Здание, о котором вы говорите, фонд привел в порядок. Мы договорились о том, что поможем им с приобретением мебели, оборудования и благоустройством территории. Надеюсь, в течение года все работы будут закончены, и детский хоспис сможет открыть полноценное стационарное отделение. Это будет не классическая больница, а уютный дом и для детей, и для родителей.

— Спасибо. Напоследок хочу затронуть еще одну тему. В пятницу вы организовали для журналистов пресс-тур по Новой Москве. Показали новый логистический центр, отдел полиции, школу, детский сад. Какое сегодня место в программе развития города занимает Новая Москва?

— Весьма значимое. ТиНАО быстро превращается в полноценный район Москвы. Разделы, посвященные новым территориям, есть во всех городских программах.

— То есть вы довольны результатами развития Новой Москвы?

— Расширение города себя оправдало. Благодаря новым территориям Москва вздохнула свободнее. Новая Москва — сегодня единственный район в столице, где москвичи могут купить квартиру по более или менее адекватной цене. Как грибы растут места приложения труда — офисы, многофункциональные центры, предприятия и социальные объекты. И при всем при этом Новая Москва остается самым зеленым районом столицы. Парадокса здесь нет. Мы застраиваем эти территории в разумных объемах и по плану. Если бы в 2012 году расширение города не произошло, их бы все равно застроили по решениям местных властей. Да так, что яблоку упасть было бы негде. В результате москвичи получили бы огромный спальный район прямо за МКАД и транспортный коллапс от Варшавки до Кутузовского проспекта. Конечно, и сейчас у Новой Москвы много проблем. Но это не хронические недуги, а болезни роста. Лучшее лекарство от них — новые дороги и станции метро, строительством которых мы и занимаемся. В этом году откроем «Рассказовку» на Солнцевской ветке, затем настанет черед «Столбово» и других новых станций метро.

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