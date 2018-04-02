ОГУ имени Тургенева стал организатором бизнес-хакатона в Рязани

Бизнес-хакатон, одним из организаторов которого стал вуз из Орловской области , прошёл в рамках конференции «Интеллектуальные транспортные системы — регионам, 2018» Рязани

Мероприятие было посвящено разработке технологий и решений по созданию безопасной, комфортной и удобной инфраструктуры для участников дорожного движения, сообщает пресс-служба ОГУ.

В ходе бизнес-хакатона форме кейсов были озвучены актуальные проблемы и задачи, над которыми работают компании-партнеры Федеральное дорожное агентство Росавтодор, ЗАО «Группа компаний „Навигатор“, ГУП „МосгортрансНИИпроект“, ГКУ Центр организации дорожного движения Правительства Москвы

В бизнес-хакатоне приняли участие 7 междисциплинарных команд из 5 высших учебных заведений Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева, Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, Рязанского института Московского политехнического университета, ОГУ имени Тургенева, Рязанского государственного радиотехнического университета.

Команды участницы разбирали 4 кейса: новая модель такси (Разработка единой городской платформы такси);Транспортная услуга будущего (Разработка варианта интерфейса веб-портала „Городской общественный транспорт будущего); Самый безопасный город России (Разработка механизмов и правил определения рейтинга безопасных городов на основе параметров государственной программы); Придорожный сервис (Разработка единой платформы пользования услугами придорожного сервиса).

В пресс-службе ОГУ отметили, что в рамках конференции было подписано соглашение О сотрудничестве в сфере развития цифровых технологий транспорта. В рамках данного соглашения будет осуществляться сотрудничество в области образования, науки и инноваций.