Ещё
ОГУ имени Тургенева стал организатором бизнес-хакатона в Рязани
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия испытала новую противоракету
Россия испытала новую противоракету

ОГУ имени Тургенева стал организатором бизнес-хакатона в Рязани 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Бизнес-хакатон, одним из организаторов которого стал вуз из Орловской области, прошёл в рамках конференции «Интеллектуальные транспортные системы — регионам, 2018» Рязани.
Мероприятие было посвящено разработке технологий и решений по созданию безопасной, комфортной и удобной инфраструктуры для участников дорожного движения, сообщает пресс-служба ОГУ.
В ходе бизнес-хакатона форме кейсов были озвучены актуальные проблемы и задачи, над которыми работают компании-партнеры Федеральное дорожное агентство Росавтодор, ЗАО «Группа компаний „Навигатор“, ГУП „МосгортрансНИИпроект“, ГКУ Центр организации дорожного движения Правительства Москвы.
В бизнес-хакатоне приняли участие 7 междисциплинарных команд из 5 высших учебных заведений Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева, Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, Рязанского института Московского политехнического университета, ОГУ имени Тургенева, Рязанского государственного радиотехнического университета.
Команды участницы разбирали 4 кейса: новая модель такси (Разработка единой городской платформы такси);Транспортная услуга будущего (Разработка варианта интерфейса веб-портала „Городской общественный транспорт будущего); Самый безопасный город России (Разработка механизмов и правил определения рейтинга безопасных городов на основе параметров государственной программы); Придорожный сервис (Разработка единой платформы пользования услугами придорожного сервиса).
В пресс-службе ОГУ отметили, что в рамках конференции было подписано соглашение О сотрудничестве в сфере развития цифровых технологий транспорта. В рамках данного соглашения будет осуществляться сотрудничество в области образования, науки и инноваций.
Сообщение ОГУ имени Тургенева стал организатором бизнес-хакатона в Рязани появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Ущерб на 2 миллиона: «Ливны Сахар» накажут за загрязнение Сосны В Орловском полесье появились первые грибы Академия ФСО вернет деньги за неуспешного курсанта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю23
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России315
«Россия сорвалась с цепи»1113
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать175
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»346
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
02:04
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей
Шоу-бизнес
03:43
Натали трагически потеряла третьего ребенка
Шоу-бизнес
00:59
Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Шоу-бизнес
00:41
Россия испытала новую противоракету
Оружие Армия
00:16
Волочкову атаковали хейтеры
Шоу-бизнес
00:30
Бузову заметили в объятиях олимпийского чемпиона
Шоу-бизнес
02:58
«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение