Госдума изучит мировую практику страхования в местах скопления людей

ВСС предлагает рассмотреть целесообразность введения противопожарного страхования и страхования гражданской ответственности лиц, деятельность которых связана с массовым пребыванием граждан и проведением массовых мероприятий — в том числе арендаторов и устроителей спортивных мероприятий. Соответствующие предложения союз направил в Госдуму после пожара ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово , унесшего жизни 64 человек.

"Есть официальное обращение ВСС. Я передал это обращение в наш экспертный совет, который возглавляет Олейников Юрий Павлович. Он должен собрать страховщиков. Он, кстати, должен собрать и представителей бизнеса ("Опору", Деловую Россию РСПП ), услышать и их мнение. И мы должны собрать международную практику по страхованию объектов массового скопления людей", — сообщил Аксаков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в понедельник.

Депутат считает, что сначала необходимо дать определение понятию «массовое скопление людей». «Нам нужно очень четко прописать эти места и, соответственно, требования к этим местам», — добавил он. «По мировой практике пока то, что я получаю — страховые компании более жестко относятся, чем даже проверяющие со стороны госструктур, поскольку они рискуют деньгами… И они ставят свою подпись только в тех случаях, когда убеждены, что все вопросы, связанные, скажем, с пожарной безопасностью, решены. Но это мировая практика», — продолжил Аксаков.

Он с сожалением отметил, что в России есть негативные примеры, когда договоры страхования заключаются, но обязательства по ним не выполняются, и очень формально относятся к контролю над тем, чтобы страховые случаи не возникали. По его мнению, такое отношение формирует недоверие к рынку и к институтам, которые эту работу выполняют.

"Но есть предложение, чтобы учитывать рейтинги организаций, которые могли бы иметь доступ к такому виду страхования. Сейчас АКРА, «Эксперт РА» очень жесткие требования предъявляют к финансовым институтам. И можно было бы рассмотреть этот аспект при допуске к разным видам страхования, не только к страхованию объектов массового скопления людей, чтобы наш страховой рынок повысил качество своей работы и повысил доверие к самому себе", — заключил Аксаков.