7 приложений на смартфон, которые сделают ваш Инстаграм интереснее

Adobe Photoshop считается наилучшим многофункциональным графическим редактором в мире, а слово «фотошоп» уже стало нарицательным и означают любой фоторедактор. Однако для непрофессиональной обработки кадров, например для Инстаграма, совсем не обязательно иметь под рукой лидера в этой сфере — ему могут составить конкуренцию и другие приложения. Главное, уметь ими пользоваться.

VSCO Cam Любители фото и активные пользователи социальных сетей признали этот высокофункциональный и одновременно простой фоторедактор одним из самых лучших. Почему? Как многие считают, фильтры (пресеты) этой программы придают особую атмосферу кадрам, за счет чего они выделяются в общей ленте и становятся самыми «облайканными». В VSCO Cam есть бесплатные фильтры, а также можно покупать дополнительные наборы.

Программа VSCO Cam Snapseed

Улучшить фото на смартфоне отлично получится и у бесплатного фоторедактора под (знакомым уже многим) названием Snapseed. Программа содержит в себе профессиональный набор разнообразных функций, эффектов и фильтров, которые при грамотном использовании помогут сделать ваши снимки профессиональными. А его стильный графический интерфейс радует глаз.

Вот что предлагает функционал Snapseed: обрезать картинку, объединять два снимка в один, исправлять горизонт, убирать ненужные объекты, корректировать лица, сглаживать кожу и так далее.

Функционал Snapseed

Photoshop Fix Это еще одно приложение, которое облегчит жизнь ценителям качественных фотографий. Photoshop Fix — редактор, который включает в себя одни из самых главных функций ретуширования фото Adobe Photoshop. Пресетов в нем вы не найдете, зато там есть коррекция света, пластика лица, сглаживание, расфокусировка, затемнение/осветление — возможностей сколько угодно.

Приложение Photoshop Fix MakeupPlus

MakeupPlus особенно оценят любители фотографировать себя на фронтальную камеру. Фоторедактор позволяет добавлять виртуальный макияж и исправлять любые дефекты внешности так, что этого никто не заметит — ценная вещь, если вы не выспались или не успели накраситься.

Приложение MakeupPlus

Facetune 2 Это приложение обладает всеми функциями для создания шедевров, однако полный их комплект в бесплатной версии не доступен. Ну и что? Как нам кажется, базовых функций этого фоторедактора достаточно, чтобы получить удачный кадр. Отбелить, выделить, выровнять кожу, добавить матовость, сияние, изменить форму тела или лица… А остальное можно найти в вышеперечисленных программах.

Фото до и после ретуши в Facetune 2 Afterlight

Активным пользователям Инстаграма определенно придётся по вкусу приложение Afterlight, ведь оно содержит множество фильтров и таких модных эффектов, как засветка кадра, летающая в воздухе пыль, царапины и не только.

Фото, обработанные в Afterlight

Если вы хотите сделать фото, подобное тем, которые получаются на старые пленочные фотоаппараты девяностых, то для этого не надо бежать в магазин с антикварными вещами. Достаточно всего лишь скачать Huji — приложение, которое представляет собой альтернативную камеру с фильтрами и эффектами. Программа автоматически добавляет к фото засветы и царапины, которые когда-то являлись недочетами фотоаппарата, а теперь считаются модными эффектами.

Снимок, сделанный с помощью Huji

На самом деле этих программ достаточно, чтобы ваши социальные сети запестрили красивыми и интересными фотографиями. Важно — экспериментировать и комбинировать несколько приложений для обработки одного кадра. Только не переусердствуйте!