Александр Рявкин: На сегодняшний день у нас открыты отделения во всех 85 субъектах РФ

31 марта компания провела внеочередной съезд Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество слабовидящих». Несмотря на то что организация создана недавно, она уже успела получить доверие и добиться множества целей. Поэтому, как уверены руководители компании, в скором времени все будут сверять часы по её действиям.

Эта организация внедряет новые подходы в сфере социализации инвалидов по зрению, защищает их права и интересы, а итогом служит нарастание популярности и возрастание доверия к компании. В данный момент открыты отделения во всех 85 субъектах Российской Федерации . Но важно не количество отделений, а людей, готовых присоединиться к движению компании, а их уже более 10 тысяч.

Разумеется, компания находится на начальном этапе своего развития, поэтому количество людей, готовых идти вместе с организацией, можно рассмотреть, как кредит доверия, запрос на дальнейшие улучшения. Осознание этого факта делает организацию более влиятельной, устойчивой и эффективной. Компания является активным участником федеральной программы «Доступная среда», в следствие чего она получила поддержку от производственного предприятия, которое специализируется на выпуске приспособлений для реабилитации инвалидов по слуху и зрению, трудовой реабилитации и обучению слабовидящих людей.

Установлено, что площадь будущего учебно-производственного предприятия по размерам превысит 24 тысячи кв.м.

Стоит отметить, что на территории будущего учебно-производственного комплекса будет размещён учебный центр для реабилитации слабовидящих и слепых людей, который станет четвёртым по счёту в нашей стране. Центр обещает стать основным критерием в стратегии социализации и интеграции инвалидов по зрению в общество путём обучения, которое будет происходить с участием современных технологий. Вместе с тем в центре будет проходить обучение квалифицированных кадров для работы с незрячими и слепыми людьми в культурной и спортивной сфере.

Важно то, что этот центр будет построен компанией самостоятельно, а не достанется от старинных объектов, что происходит у других подобных организаций.

Всё это даёт понять, что компания настроена серьёзно. Важнейшая задача — организовать совершенно новое производство и полноценно управлять им.

Не стоит полагать, что социализация инвалидов — дело только национальное, что это только российская проблема.

Появление доступа к иностранным кейсам не только на уровне принципов управления правовым статусом инвалидов, но и в сфере наднациональной коллаборации, — имеет немаловажную роль в развитии.

Увеличение взаимодействия с иностранными структурами, участвующими в защите прав особенных людей — основная задача нынешнего времени.

Известно, что основным участником в реабилитации инвалидов является спорт. Просматривая статистику последних пяти лет, можно выявить, что количество инвалидов, занимающихся спортом, увеличилось в четыре раза. Стоит отметить, что роль тут сыграли достижения параолимпийцев на международных соревнованиях.

Но не стоит забывать, что российские параолимпийцы — это лучшие из соотечественников, спорт для которых стал неразрушимой мотивацией к уничтожению ограничений из-за здоровья.

В добавок ко всему, компания считает необходимым создание политической партии на основе её структур, для того чтобы с помощью законов и общественного контроля претворять в жизнь все цели и идеи, отстаивать позицию позицию в инстанциях власти.

Наличие такого «инструмента» позволит решать вопросы там, куда подобные компании ещё никогда не обращались и были недоступны.

Необходимо запомнить, что важно двигаться вперёд последовательно, по пути ясной дорожной карты. Компания ставит перед собой амбициозные задачи, но каждую из них подробно разбирает, чтобы, наконец, реализовать её.

Не стоит сомневаться, что именно это является основой развития компании.

На Съезде было принято решение о переименовании организации во «Всероссийское общество защиты прав инвалидов».