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Пользователи все больше доверяют Lighting Network
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Пользователи все больше доверяют Lighting Network 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Пользователи ресурса Reddit заметили, что количество нод у Bitcoin Cash составило 1280, а у его конкурента, Lightning Network — 1323.
Спустя некоторое время, отметка достигла 1500 узлов, что является личным рекордом сети. Отметим, что в январе этого года было запущено всего лишь 29 узлов, а спустя 2 месяца это число увеличилось в 50 раз.
Рост числа нодов говорит о том, что даже в тестовом режиме, пользователи доверяют Lightning Network за ее безопасность, скорость и экономичность. Большинство экспертов считают, что Bitcoin Cash окончательно устареет, когда сеть Lightning Network запустится в полномасштабной версии.
Ранее мы писали, что с августа транзакции в Stellar будут обрабатываться с помощью Lighting Network.
фото: Burst
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