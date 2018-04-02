Пользователи все больше доверяют Lighting Network

Пользователи ресурса Reddit заметили, что количество нод у Bitcoin Cash составило 1280, а у его конкурента, Lightning Network — 1323.

Спустя некоторое время, отметка достигла 1500 узлов, что является личным рекордом сети. Отметим, что в январе этого года было запущено всего лишь 29 узлов, а спустя 2 месяца это число увеличилось в 50 раз.

Рост числа нодов говорит о том, что даже в тестовом режиме, пользователи доверяют Lightning Network за ее безопасность, скорость и экономичность. Большинство экспертов считают, что Bitcoin Cash окончательно устареет, когда сеть Lightning Network запустится в полномасштабной версии.

Ранее мы писали, что с августа транзакции в Stellar будут обрабатываться с помощью Lighting Network.

фото: Burst