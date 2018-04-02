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Госдума обновила свой официальный сайт
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Россия испытала новую противоракету

Госдума обновила свой официальный сайт 

Говорит Москва 2 часа назад
В специальном разделе любой желающий может оставить отзыв о работе портала. Как отмечается в релизе, обновлённый дизайн страницы стал адаптивным для всех устройств. При этом тексты новостей о работе госоргана отныне будет готовить редакция, состоящая из профессиональных журналистов.
Как сообщается, на новом сайте станет проще узнать информацию о депутате, представляющем конкретный избирательный округ. Ему можно отправить обращение и ознакомиться с результатами работы избранника.
До конца весенней сессии нижней палаты парламента планируется запустить англоязычную версию портала.
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