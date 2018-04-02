Госдума обновила свой официальный сайт

В специальном разделе любой желающий может оставить отзыв о работе портала. Как отмечается в релизе, обновлённый дизайн страницы стал адаптивным для всех устройств. При этом тексты новостей о работе госоргана отныне будет готовить редакция, состоящая из профессиональных журналистов.

Как сообщается, на новом сайте станет проще узнать информацию о депутате, представляющем конкретный избирательный округ. Ему можно отправить обращение и ознакомиться с результатами работы избранника.

До конца весенней сессии нижней палаты парламента планируется запустить англоязычную версию портала.