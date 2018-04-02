Пермскую ГТРК возглавил Сергей Южанинов 

На прошлой неделе господин Южанинов в новом качестве был представлен губернатору Пермского края Максиму Решетникову. На встрече присутствовал зам. гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов. На встрече стороны обсудили направления дальнейшего взаимодействия.
Игорь Южанинов с 1996 по 2011 год работал главным редактором телекомпании «Рифей — Пермь». До недавнего времени занимал пост начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.
Об отставке прежнего руководителя ГТРК «Пермь» Валерия Сергеева стало известно в начале января. Тогда кадровые перестановки прогнозировались на февраль, но состоялись они уже после президентских выборов.
Фото: permkrai.ru