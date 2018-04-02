Омская прокуратура потребовала убрать из дендросада металлический ангар

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники омской прокуратуры и специалисты Госстройнадзора и Росреестра проверили территорию памятника природы регионального значения «Областной дендрологический сад имени Г. И. Гензе». Поводом проверки стали сообщения СМИ.

Так, установлено, что на территории дендросада был незаконно размещён металлический ангар.

Отметим, что из-за нарушений первому заместителю министра природных ресурсов и экологии Омской области вынесено представление.