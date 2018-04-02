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Омская прокуратура потребовала убрать из дендросада металлический ангар
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Омская прокуратура потребовала убрать из дендросада металлический ангар 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники омской прокуратуры и специалисты Госстройнадзора и Росреестра проверили территорию памятника природы регионального значения «Областной дендрологический сад имени Г. И. Гензе». Поводом проверки стали сообщения СМИ.
Так, установлено, что на территории дендросада был незаконно размещён металлический ангар.
«Несмотря на длительное нахождение металлического ангара на территории памятника природы, данное обстоятельство оставалось без должного внимания и правовой оценки уполномоченного органа надзора — Министерства природных ресурсов и экологии Омской области», — сообщили в прокуратуре.
Отметим, что из-за нарушений первому заместителю министра природных ресурсов и экологии Омской области вынесено представление.
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