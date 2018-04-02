Без посредников. За ресурсы можно платить напрямую поставщикам

Прямые расчеты между жителями и поставщиками ресурсов окончательно узаконили.

1 апреля вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ». Он расставил «все точки над и» в вопросе расчетов за ресурсы. В документе прописан четкий механизм заключения прямых договоров между ресурсоснабжающими компаниями и жителями — потребителями жилищно-коммунальных услуг.

— Новый закон дал юридическое обоснование перехода на прямые договоры. Ведь ресурсники и раньше имели возможность работать с потребителями, минуя управляющие организации. Такое право давало 354 Постановление Правительства РФ , но его многие УК трактовали неоднозначно. Сейчас никаких двойных смыслов и трактовок быть не может. И жители, и ресурсник вправе инициировать переход на прямые расчеты по простой и понятной схеме. Цель принятых поправок — предоставить жителям многоквартирных домов возможность «сократить цепочку», убрав из нее одно звено — управляющую компанию. Таким образом удастся добиться максимальной прозрачности расчетов, уйти от долгов перед ресурсником, когда потребители исправно платят за услуги, но деньги оседают в УК, — рассказал заместитель гендиректора по реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Евгений Волков

По его словам, собранные с жильцов деньги за ресурсы не перечисляют многие УК. Их долги перед поставщиками исчисляются миллионами и часто невозвратны, если управляющая компания уходит в банкротство. Так, только в Артемовском задолженность УК-банкротов перед «Облкоммунэнерго» составляет более 60 миллионов рублей.

— Такие ситуации складываются повсеместно. И именно поэтому несколько лет назад мы были вынуждены начать процесс перехода на прямые договоры с жителями в своих «тепловых» территориях. Сейчас «Облкоммунэнерго» работает по такой схеме с 34 тысячами абонентов в 12 городах нашего присутствия. Но в части муниципалитетов у нас все же есть посредники в виде УК и ТСЖ — эта доля очень мала, примерно 6,5% наших потребителей. Эти организации тоже на сегодня имеют долг перед нами порядка 20 миллионов рублей, но гасят его в текущем режиме, — пояснил Евгений Волков.

Благодаря поправкам возможность перейти на прямые расчеты теперь есть как у жителей — для этого они должны принять решение на общем собрании, так и у ресурсника — предприятие может сделать это в одностороннем порядке при наличии у управляющей организации двухмесячной задолженности за поставленные ресурсы. Для этого по новому закону необходимо лишь уведомить последнюю.