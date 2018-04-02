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У неработающей женщины в туалете столичного ресторана украли золотые кольца на 2 млн руб
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У неработающей женщины в туалете столичного ресторана украли золотые кольца на 2 млн руб 

РИАМО 26 минут назад
Фото: riamo.ru
Неизвестный украл у неработающей женщины в туалете одного из ресторанов в Москве два золотых кольца на сумму около 2 миллионов рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
По его словам, 1 апреля в 17:24 на службу «02» от неработающей женщины поступило сообщение о краже личного имущества по адресу: Спиридоньевский переулок, дом 12/9.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что из туалетной комнаты ресторана по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащих заявительнице двух золотых колец, скрылся», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что материальный ущерб составил около 2 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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