У неработающей женщины в туалете столичного ресторана украли золотые кольца на 2 млн руб

По его словам, 1 апреля в 17:24 на службу «02» от неработающей женщины поступило сообщение о краже личного имущества по адресу: Спиридоньевский переулок, дом 12/9.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что из туалетной комнаты ресторана по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащих заявительнице двух золотых колец, скрылся», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 2 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.