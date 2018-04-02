Ещё
В Челябинске прокуратура встала на защиту жильцов аварийного дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинске прокуратура встала на защиту жильцов аварийного дома 

АиФ 35 минут назад
Фото: АиФ
Прокуратура Челябиснкой области встала на защиту прав жильцов ветхоаварийного дома, сообщают в ведомстве.
Дом № 29 по улице Колхозной в 2017 году был признан аварийным, жильцам выдали ордеры на расселение. Однако дом до сих пор остается на балансе юридического лица, что препятствует расселению граждан, проживающих в нем на основании ордеров.
«Прокурор обратился в Калининский суд с иском к администрации города о признании права собственности муниципального образования. Рассмотрение заявления поставлено на контроль», — рассказывают в прокуратуре.
АиФ: последние новости
Лебедя заметили на пруду в Челябинске Следователи устанавливают причины смерти в роддоме чиновницы из Златоуста Поисковый отряд «Лиза Алерт» набирает добровольцев в Челябинской области
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю23
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России284
«Россия сорвалась с цепи»1122
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать166
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»346
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:59
Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Шоу-бизнес
00:41
Россия испытала новую противоракету
Оружие Армия
00:16
Волочкову атаковали хейтеры
Шоу-бизнес
00:30
Бузову заметили в объятиях олимпийского чемпиона
Шоу-бизнес
02:58
«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»
Украина В мире
00:54
Звезда «Дома-2» родила в прямом эфире
Шоу-бизнес
01:00
«Польская Барби» назвала стоимость своей внешности
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение