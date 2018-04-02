В Челябинске прокуратура встала на защиту жильцов аварийного дома

Прокуратура Челябиснкой области встала на защиту прав жильцов ветхоаварийного дома, сообщают в ведомстве.

Дом № 29 по улице Колхозной в 2017 году был признан аварийным, жильцам выдали ордеры на расселение. Однако дом до сих пор остается на балансе юридического лица, что препятствует расселению граждан, проживающих в нем на основании ордеров.

«Прокурор обратился в Калининский суд с иском к администрации города о признании права собственности муниципального образования. Рассмотрение заявления поставлено на контроль», — рассказывают в прокуратуре.