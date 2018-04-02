Как появились воры в законе

Россия — единственная в мире страна, где криминальные авторитеты смогли набрать такую мощь, что превратились в отдельную, жестокую и беспринципную силу, умеющую влиять далеко не только на подпольные дела. Аналогов «Воров в законе» просто нет в мировой криминальной практике. Но кто эти люди, способные одним словом вызывать бунт в колонии, масштабные беспорядки в городе и даже политические акции и откуда они взялись?

Ростки зла Криминалисты сходятся в едином мнении: институт воров в законе появился еще в 30-х годах прошлого века. Преступный мир не принял революцию, которая стала своеобразным объединяющим фактором для большинства «врагов общества». Разобщенные банды превратились в один большой организм, требующий управления. «Головой» как раз и стали новые авторитеты, называющие себя хранителями криминальных традиций.

Кодекс поведения

Каждый вор в законе обязан соблюдать определенный список правил. Их связывают традиции и обычаи, нарушение которых карается очень жестоко. Вор не может жениться, завести детей, иметь постоянный дом. Ему запрещено в любой форме сотрудничество с государством — даже в самых крайних случаях.

Кто может стать авторитетом

Титул «вора в законе» может получить лишь тот, кто имеет серьезную судимость. Без авторитета также не обойтись: «коронуют» новичка не просто так, а за определенные заслуги перед всем «обществом». Воры обеспечивают контроль над всем преступным сообществом страны — авторитет среди прочих гарантирует точное исполнение приказов.

Вторая мировая война

Вторая мировая война затронула всех. Даже заключенные не хотели оставаться в стороне — в конце концов, речь шла о будущем всей страны, всей нации. Многие воры-законники решили отправиться на фронт, хотя тюремная традиция прямо запрещала любое сотрудничество с государством.

Сучьи войны

Сотрудничать с государством, даже во время войны — запрещено. Вернувшись в лагеря, участники боевых действий столкнулись с непримиримыми старозаконниками, началась так называемая «Сучья война». Этим активно пользовалось государство, мудро стравливая между собой все новые и новые группировки бандитов.

Кое-кто на пруду

Колония «Белый лебедь» стала настоящим кошмаром для каждого «законника». Власти придумали сажать сюда только воров: работать им не давали правила, но работать было нужно. Восстания беспощадно топились в крови. Воры теряли свои регалии и превращались в обычных заключенных — вот только выжить в прежних условиях с новым статусом было гораздо сложнее.

Современное положение дел На 2010 год в России насчитывалось всего 149 воров в законе. Надо признать, что государство успешно борется с этим врагом: еще в 1999 году, к примеру, коронованных авторитетов насчитывалось до тысячи человек. С другой стороны, можно подумать, что количество превратилось в качество: на данный момент известно о существовании небольшой группы (до 10 человек), способных оказывать весьма серьезное влияние на политические процессы. Эти воры занимаются контролем экономической преступности.