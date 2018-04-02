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Парк-музей «Россия — моя история» продлил бесплатное посещение
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Парк-музей «Россия — моя история» продлил бесплатное посещение 

Все новости Новосибирской области 26 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
С начала 2018 года исторический парк в Новосибирске работал в режиме бесплатного посещения мультимедийных экспозиций. За это время было проведено 688 экскурсий, выдано 1 856 аудиогидов и посетило 68 334 человека, интересующихся историей России.
«В связи с большим спросом на услуги мультимедийного парка и просьбами продлить бесплатное посещение, руководством парка-музея принято решение о продлении акции до 1 июля 2018 года», — сообщили VN.ru в администрации.
«Открытие парка — только первый шаг на пути возможного создания здесь целого кластера, посвященного истории нашей страны, краеведению и патриотическому воспитанию подрастающего поколения», — сказал во время церемонии открытия Андрей Травников. Масштабы территории позволяют развивать здесь сразу несколько социально и культурно значимых направлений.
С 4 апреля по 1 июля включительно жители и гости Новосибирска могут бесплатно посетить 4 экспозиции исторического парка: «Романовы», «Рюриковичи», «XX век: от великих потрясений к Великой победе», «Россия — моя история:1945-2016». Бесплатный билет действителен только в день получения. Экскурсионное обслуживание и аудиогид остаются платными.
СПРАВКА
Исторический парк «Россия — моя история» — это система мультимедийных исторических парков, в которых панорамно представлена вся история России с древнейших времен до наших дней. Мультимедийные экспозиции наряду с историей российской государственности включают историю Сибири, и в частности — Новосибирской области.
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