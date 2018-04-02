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В Рыбинске мужчина провалился под лёд, пытаясь спасти собаку
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В Рыбинске мужчина провалился под лёд, пытаясь спасти собаку 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
ЧП произошло на Волге в Рыбинске у Дворца спорта «Полёт». В это воскресенье здесь под уже рыхлый лёд провалился в воду мужчина вместе со своей собакой.
Первой в промоине в 30 метрах от берега оказалась собака. Хозяин вышел на лёд, чтобы спасти любимца, но не дошёл — провалился. Спасателям о происшествии сообщили в 16 часов очевидцы. В 16:07 к Волге прибыла помощь.
— За время нахождения в холодной воде человек и собака сильно ослабели. Спасатели в гидрокостюмах помогли выбраться на берег мужчине, затем вытащили животное. Мужчину передали бригаде скорой помощи, — рассказал Евгений Щавлев, старший дежурной смены № 3 ПСО города Рыбинска.
Рыбинец пытался спасти любимого питомца, но помощь понадобилась ему самому
Кстати, в Рыбинске действует запрет выхода на лёд до 15 апреля на реках Волга, Шексна и Черёмуха.
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