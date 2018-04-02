В Кургане власти готовятся к летнему ремонту сетей, а жители — к традиционному отключению воды

Кургане городские власти начали готовиться к летней ремонтной кампании, которая не обходится без отключения горячей воды. На совещании с представителями « Курганской генерирующей компании » и СП «Тепловые сети» руководители отметили, что это техническая необходимость из-за сильного износа сетей, которые подвергаются агрессивному воздействию среды.

Плановое отключение систем горячего водоснабжения не может превышать сроки, установленные СанПиН 2.1.4.2496-09, в которых утверждено, что во время ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Жителей также предупреждают о возможных прорывах на сетях во время гидравлических испытаний.

— Если они возникают, сроки отключения горячего водоснабжения могут быть продлены. Подача ресурса в конкретную квартиру также зависит от готовности внутридомовых сетей. Каждый год магистральные трубопроводы в обязательном порядке проверяются на прочность; без этого их дальнейшая эксплуатация невозможна, — отмечают в пресс-службе администрации города.