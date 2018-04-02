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В Кургане власти готовятся к летнему ремонту сетей, а жители — к традиционному отключению воды
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В Кургане власти готовятся к летнему ремонту сетей, а жители — к традиционному отключению воды 

45.ru 31 минуту назад
Фото: 45.ru
В Кургане городские власти начали готовиться к летней ремонтной кампании, которая не обходится без отключения горячей воды. На совещании с представителями «Курганской генерирующей компании» и СП «Тепловые сети» руководители отметили, что это техническая необходимость из-за сильного износа сетей, которые подвергаются агрессивному воздействию среды.
Плановое отключение систем горячего водоснабжения не может превышать сроки, установленные СанПиН 2.1.4.2496-09, в которых утверждено, что во время ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Жителей также предупреждают о возможных прорывах на сетях во время гидравлических испытаний.
— Если они возникают, сроки отключения горячего водоснабжения могут быть продлены. Подача ресурса в конкретную квартиру также зависит от готовности внутридомовых сетей. Каждый год магистральные трубопроводы в обязательном порядке проверяются на прочность; без этого их дальнейшая эксплуатация невозможна, — отмечают в пресс-службе администрации города.
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