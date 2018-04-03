Ещё
Павел Грудинин не против побороться за пост губернатора Красноярского края
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Павел Грудинин не против побороться за пост губернатора Красноярского края 

АиФ Красноярск 20 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Вернувшийся с пленума центрального комитета партии КПРФ региональный лидер «красных» Пётр Медведев сказал, что Павел Грудинин обдумает предложение коммунистов баллотироваться на пост губернатора Красноярского края.
«Он не отказывается, но пока ничего конкретного не сказал. Но по его реакции видим, что он не против, — комментирует Медведев. — О том, чтобы его выдвинуть на выборах просят жители 13 районов и трёх городов края».
Его пророчат главой также и в Алтайский край, и в Московскую область. Однако в недавнем интервью информагентству РБК по поводу поста губернатора Московской области, высказался критично: «А зачем? Кто пройдет муниципальный фильтр? Только тот, кто согласован администрацией президента, и этот один — не Грудинин. Выборы губернатора — еще хуже президентских. Если на президентских можно неожиданно выйти — как сделала КПРФ, выдвинув меня, — то тут без согласования не пройдет».
АиФ Красноярск: последние новости
Главу департамента общественной безопасности Красноярска сократили Как Красноярск готовят к приему гостей Универсиады? Митрополит Пантелеимон: «Истинно верующий человек любит всех»
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей39
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя134
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт284
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами128
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ136
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение