Павел Грудинин не против побороться за пост губернатора Красноярского края 

Вернувшийся с пленума центрального комитета партии КПРФ региональный лидер «красных» Пётр Медведев сказал, что Павел Грудинин обдумает предложение коммунистов баллотироваться на пост губернатора Красноярского края.
«Он не отказывается, но пока ничего конкретного не сказал. Но по его реакции видим, что он не против, — комментирует Медведев. — О том, чтобы его выдвинуть на выборах просят жители 13 районов и трёх городов края».
Его пророчат главой также и в Алтайский край, и в Московскую область. Однако в недавнем интервью информагентству РБК по поводу поста губернатора Московской области, высказался критично: «А зачем? Кто пройдет муниципальный фильтр? Только тот, кто согласован администрацией президента, и этот один — не Грудинин. Выборы губернатора — еще хуже президентских. Если на президентских можно неожиданно выйти — как сделала КПРФ, выдвинув меня, — то тут без согласования не пройдет».