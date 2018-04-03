Павел Грудинин не против побороться за пост губернатора Красноярского края

«Он не отказывается, но пока ничего конкретного не сказал. Но по его реакции видим, что он не против, — комментирует Медведев. — О том, чтобы его выдвинуть на выборах просят жители 13 районов и трёх городов края».