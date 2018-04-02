Жители села в Дмитровском районе возмутились возведением кладбищенской ограды вблизи домов

Жители села Батюшково в Дмитровском районе Подмосковья возмущены появлением кладбищенского забора в непосредственной близости от своих домов, несмотря на то, что ограждение было возведено на законных основаниях, сообщил РИАМО представитель районной администрации.

В январе жители Батюшкова уже встречались с представителями администрации муниципалитета по вопросу кладбищенской ограды, но договориться сторонам не удалось.

Площадь кладбища была утверждена еще в 2001 году, но забор тогда никто не поставил. В прошлом году администрация Дмитровского района решила исправить ситуацию и оградить территорию захоронений.

По словам представителя районной администрации, территория кладбища в Батюшкове должна составлять один гектар, сейчас же реальная площадь захоронений чуть больше половины гектара. Забор установили по «официальному» периметру кладбища, таким образом, ограда практически вплотную подошла к жилым домам, что мало понравилось местным жителям.

Сельчане также недовольны тем, что ограждение прошло по единственной сквозной дороге в Батюшкове. Кроме того, на прикрепленном к кладбищу участке проложен водопровод, вблизи находится детская площадка и общественный колодец с питьевой водой.