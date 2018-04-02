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Журнал 1 апреля пошутил над Это'О, а игрок угрожает судом
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Журнал 1 апреля пошутил над Это'О, а игрок угрожает судом 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
Журнал Jeune Afrique в качестве первоапрельской шутки опубликовал несуществующее интервью с нападающим Самюэлем Это’О. Однако форвард не оценил шутку и написал ответное письмо в адрес издания. В этом фальшивом интервью нападающий утверждает, что хочет баллотироваться в президенты Камеруна и править страной.
— Я считаю, что это подрывает мой имидж и создает нездоровую обстановку, — приводит Le Figaro слова ответного заявления игрока. — Был бы признателен, если в журнале появятся некоторые опровержения. Некоторые издания перепечатали это «интервью», где я якобы заявляю о желании возглавить Камерун. Если опровержений не будет, я оставляю за собой право обратиться в суд.
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