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В МЧС рассказали о первых результатах проверок торговых центров Удмуртии
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В МЧС рассказали о первых результатах проверок торговых центров Удмуртии 

ИА «Сусанин» 45 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Меньше чем за неделю в торговых центрах Удмуртии обнаружили более 300 нарушений противопожарной безопасности. Об этом в понедельник, 2 апреля, на аппаратном совещании органов власти сообщил начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин.
По его словам, в большинстве мест массового пребывания жителей найдено более десятка нарушений. Недостатки выявили в «Медведе» (11), «Талисмане» (11), «Алых парусах» (15), «Сигме» (15), «Азбуке ремонта» (12) и многих других.
Наиболее распространенные нарушения — проведенная перепланировка, закрытые и захламленные эвакуационные выходы, стоянка автомобилей ближе 10 метров от торгового центра, отсутствие стоянок для специальных автомобилей, расположение детских площадок выше 2 этажа.
Глава Удмуртии Александр Бречалов попросил обратить особое внимание на ледовый дворец «Ижсталь». Так, глава отметил, что часть выходов в здании закрыты, а ручки дверей замотаны проволокой. Если нарушения подтвердятся и окажется, что «Ижсталь» небезопасна для посетителей, дворец на реконструкцию закроют раньше запланированных сроков.
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