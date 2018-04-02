В МЧС рассказали о первых результатах проверок торговых центров Удмуртии

По его словам, в большинстве мест массового пребывания жителей найдено более десятка нарушений. Недостатки выявили в «Медведе» (11), «Талисмане» (11), «Алых парусах» (15), «Сигме» (15), «Азбуке ремонта» (12) и многих других.

Наиболее распространенные нарушения — проведенная перепланировка, закрытые и захламленные эвакуационные выходы, стоянка автомобилей ближе 10 метров от торгового центра, отсутствие стоянок для специальных автомобилей, расположение детских площадок выше 2 этажа.