В Казани активную фазу паводка ждут в первую декаду апреля

Активная фаза паводка ожидается в Казани в первой декаде апреля, сообщили 2 апреля на деловом понедельнике в мэрии города.

Сейчас погодные условия благоприятствуют спокойному прохождению паводка. В Казани и окрестностях города, по данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, запас снега составил 130% среднемноголетних значений.

«В случае резкого потепления в зону подтопления могут попасть территории общей площадью 13 квадратных километров в Советском и Приволжском районах, особенно по берегам реки Нокса в жилых массивах Салмачи и Вишневка, — сказал начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов, добавив, что Советский и Приволжский районы получили на дополнительные противопаводковые работы по 2,5 млн рублей. — В зоне риска находится 386 домов, где проживают 1223 человека».

Готовясь к паводку, спасатели очистили сливные трубы озера Чебакса. Водоканал проводит спуск воды на этом озере до безопасных значений. МУП «Городские мосты» проверило 40 автомобильных мостов, 16 наземных и 35 подземных переходов, очистило от кустов и поваленных деревьев 6 речных участков.