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В Казани активную фазу паводка ждут в первую декаду апреля
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В Казани активную фазу паводка ждут в первую декаду апреля 

АиФ Казань 40 минут назад
Фото: АиФ Казань
Активная фаза паводка ожидается в Казани в первой декаде апреля, сообщили 2 апреля на деловом понедельнике в мэрии города.
Сейчас погодные условия благоприятствуют спокойному прохождению паводка. В Казани и окрестностях города, по данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, запас снега составил 130% среднемноголетних значений.
«В случае резкого потепления в зону подтопления могут попасть территории общей площадью 13 квадратных километров в Советском и Приволжском районах, особенно по берегам реки Нокса в жилых массивах Салмачи и Вишневка, — сказал начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов, добавив, что Советский и Приволжский районы получили на дополнительные противопаводковые работы по 2,5 млн рублей. — В зоне риска находится 386 домов, где проживают 1223 человека».
Готовясь к паводку, спасатели очистили сливные трубы озера Чебакса. Водоканал проводит спуск воды на этом озере до безопасных значений. МУП «Городские мосты» проверило 40 автомобильных мостов, 16 наземных и 35 подземных переходов, очистило от кустов и поваленных деревьев 6 речных участков.
АиФ Казань: последние новости
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