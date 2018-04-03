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Парк «Земля леопарда» предложил подписчикам выбрать имя молодому леопарду
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Парк «Земля леопарда» предложил подписчикам выбрать имя молодому леопарду 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 3 апр — РИА Новости. Приморский национальный парк «Земля леопарда» в преддверии своего шестилетия объявил конкурс на выбор имени для молодой самки дальневосточного леопарда Leo 61F. Об этом сообщает сам парк.
Национальный парк был образован в Приморском крае постановлением правительства России 5 апреля 2012 года. Под его охраной находится около 70% ареала дальневосточного леопарда — самой редкой крупной кошки планеты.
"По случаю дня рождения национальный парк решил сделать подарок всем своим подписчикам в социальных сетях и дать им возможность выбрать имя для самки дальневосточного леопарда под номером Leo 61F. Все, что нужно для участия в акции, — быть подписанным на группу «Земли леопарда» в одной из пяти социальных сетей: Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники или Twitter. Каждый из подписчиков может предложить свой вариант имени в комментариях под сообщением о Leo61F", — говорится в сообщении.
На втором этапе отберут пять наиболее популярных вариантов, после чего запустят голосование на лучшее имя.
Leo 61F — молодая самка, живущая на юге «Земли леопарда». Впервые она попала в объектив фотоловушки в 2015 году. По мнению специалистов, три года назад она только вышла из-под материнской опеки, а значит сейчас ей около четырех-пяти лет. По данным фотомониторинга, Leo 61F еще не рожала котят.
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