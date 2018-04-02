Цифровая разведка. Как инвестировать в ICO и не стать жертвой мошенников

Несмотря на снижение курса криптовалют, интерес к привлечению средств в них сохраняется. В день проходит до нескольких ICO, а гипотетические события с запуском Павлом Дуровым платежной платформы на базе Telegram тиражируются и нишевыми, и бизнес-СМИ. Как выбрать проект, который имеет шансы заработать и отсеять те, что вышли на ICO в надежде собрать легкие деньги?

Вложение в ICO можно сравнивать с краудфандингом или с IPO, но механизм оценки прибыльности проектов и рисков, связанных с инвестированием в них, отличается. Поэтому, даже если раньше вы успешно вкладывали деньги в проекты, в случае с ICO нужно учесть ряд новых рисков.

Материал писался из расчета коммерческого успеха проектов, а не спекулятивного взлета стоимости токена. Даже в случае успешного проекта его реализация занимает 2-3 года, а иногда и больше. Поэтому не стоит требовать немедленных результатов даже от самых успешных ICO прошлого года. Но уже сейчас можно отличить проекты, имеющие шансы на успех от сомнительных.

ICO часто ассоциируют со скам-проектами («Scam» — «мошенничество», «жульничество»), но в любой индустрии есть риск нарваться на нечистоплотных бизнесменов. Заочный и частично анонимный характер ICO повышает шансы злоумышленников выйти сухими из воды. Но вспомним, что среди стартапов 90% компаний не выживают, однако единицы из оставшихся становятся звездами нового мира, такими как Google и Uber. Поэтому можно ругаться и отворачиваться от явления, но полезнее проанализировать проекты, чтобы вовремя отсеять пустышки.

Модель 4Т Классическая модель, известная как 4T (4К в русской интерпретации): Team (Команда), Tech (технология или Код), Theme (Концепция), Token (токен или коин).

Team (Команда). В первую очередь нужно убедиться, что над проектом работают реальные люди, которые хотят его реализовать, имеют достаточный опыт и компетенции. Для этого: изучите профили социальных сетей участников проекта (их активность, когда появились первые публикации, темы постов, посмотрите друзей, убедитесь, что перед вами не бот), а также оцените опыт работы в указанных сферах (чем занимались члены команды до ICO). Если возникли вопросы — задайте их команде. Мошенники не отвечают совсем или отвечают уклончиво.

Свяжитесь с консультантами проекта спросите, связаны ли они с проектом, как они оценивают перспективы. Репутация консультантов стоит денег, поэтому они дадут вам объективную информацию о проекте.

Выясните адрес регистрации компании, почтовый адрес, сведения на официальных сайтах регистраторов, когда и кем зарегистрирован домен. Проверьте адреса на онлайн-картах или отправьте почтовое письмо — найдет ли оно своего адресата или вернется. Свяжитесь с указанными на сайте проекта партнерами, фондами и ассоциациями.

Tech (технология или Код) Если вы не программист, то технологию оценить будет непросто. Можно задать общий вопрос о технологии кому-нибудь из команды или спросить, где можно посмотреть исходный код. Мошенники, скорее всего, обойдутся нечеткими формулировками или дадут ссылку на чужой код: проверьте название проекта или аккаунт, кем он выложен. Если у вас есть сотрудники или друзья-разработчики — попросите их пообщаться на предмет технологий, которые команда использует в проекте. Оцените качество сайта и проработки материалов, можно проверить наличие SEO-оптимизации на страницах сайта — мошенники редко уделяют этому достаточно внимания.

Theme (Концепция) Здесь вам пригодятся навыки предпринимателя и инвестора. Основная задача при изучении концепции — оценить коммерческие перспективы проекта:

— потенциал проекта;

— на какой рынок нацелена разработка;

— как предполагается масштабировать проект;

— какая финансовая модель;

— какова экономическая полезность и востребованность;

— чем проект лучше конкурентов.

Scam-проекты легко отличить по запутанным, длинным и пустым формулировкам, когда после прочтения мало что становится понятным. Также вас должно насторожить, если перспективы описаны чрезмерно оптимистично, даются нереальные сроки реализации идей и вообще слишком большие обещания.

Крайне важный элемент анализа концепции проекта, выходящего на ICO, — оправданность применения технологии блокчейн для реализации. Если такие же задачи успешно могут быть решены на основании обыкновенных централизованных решений, а блокчейн не дает никаких экономических преимуществ, стоит задуматься о целесообразности инвестирования в такой проект. Как правило, концепция достаточно детально изложена в White Paper проекта. Также стоит изучить дорожную карту проекта (Roadmap). Следует проверить, совпадают ли сроки реализации задач на сайте, в White Paper и на других ресурсах.

Token (токен или Коин). Основные документы для анализа токенов — это White Paper, инвестиционное соглашение (меморандум) и соглашение о распределении токенов (может быть частью White Paper). Вначале определите, является ли токен утилитарным или дивидендным — дающим право на участие в будущей прибыли компании. Отдавайте предпочтение утилитарным токенам, которые позволяют обменять токены на услуги или товары компании. Хорошо, если токен прошел тест Хауи (Howey test), который определяет вероятность того, является ли токен утилитарным. Важно понимать, как владелец токена может использовать его внутри системы: если токен является чисто спекулятивным финансовым инструментом — это серьезный повод задуматься о надежности ICO. Регуляторы финансовых рынков будут негативно относятся к таким проектам, а дивидендный токен сильно увеличивает юридические риски проекта попасть под запрет регуляторов.

Обратите внимание на то, сколько у проекта токенов, по какой цене их предлагают и с каким дисконтом на ранних стадиях ICO, или какая скидка от объема — она не должна быть слишком большой. Какой процент токенов остается команде — обычно это должно быть 10-20%; сколько отдается в качестве баунти — не больше нескольких процентов. Также в пользу проекта говорят взятые перед инвесторами обязательства: например, возврат средств в случае, если команда не сумеет собрать нужную сумму, или передача собранных средств под управление третьей авторитетной стороне, гарантирующей выполнение взятых обязательств — escrow.

Наличие продукта

Данный параметр автор рекомендует рассматривать как дополнение к модели 4T. Сейчас даже хорошо проработанная идея и компетентная команда с профессиональным бэкграундом не выглядит успешной без прототипа.

Высокий риск — нет продукта. В эту категорию входят проекты, у которых на сайте и в White Paper описана только идея продукта, или есть только какая-то техническая документация или даже часть готового кода, но нет хотя бы бета-версии продукта, который можно было бы протестировать.

Средний риск — есть минимальная рабочая модель (MVP). Когда есть прототип продукта с минимальной функциональность, который можно «пощупать», протестировать — становятся понятны ресурсы, которые нужны для создания рабочего рыночного продукта и есть ли они у команды. По ним можно оценить сроки этапов доработки модели. С учетом всех этих факторов есть шанс, что проект будет успешным. Конечно, учитывая, что такой продукт нужен рынку — а это вы поймете на этапе оценки концепции проекта в рамках модели 4T.

Низкий риск — наличие продукта. Если у команды уже есть готовый продукт, а у продукта есть какое-то количество пользователей, и средства требуются для развития функциональности, масштабирования, маркетинга и т.п. задач, то риски неудачи проекта — минимальны. При положительной оценке в рамках модели 4T в такой проект стоит инвестировать.

Следовать за лидерами

Если хотите инвестировать в ICO, можно положиться на мнение экспертов в области блокчейн-проектов и ICO. Например, специализированные рейтинговые агентства помогут оценить, насколько высокий рейтинг у того или иного проекта.

Альтернативный вариант — подождать старта ICO и посмотреть, сколько проект соберет средств. Обычно инвестиционные фонды и крупные частные инвесторы входят в проект в первые минуты официального старта ICO или PreICO. При этом имеет смысл проверить, не накрученные ли счетчики на сайте, показывающие сумму полученных инвестиций. Для это нужно узнать номер инвестиционного кошелька, на которые проект собирает средства, и проверить в блокчейне, действительно ли на этот кошелек были транзакции. Для сети Ethereum это можно сделать здесь, для Bitcoin — здесь.

Иногда проекты указывают на своих сайтах фонды, с которыми они уже договорились и сотрудничают. Прежде чем вложить деньги, свяжитесь с этими фондами — узнайте, соответствует ли эта информация действительности. Также можно посмотреть информацию на сайтах самих фондов, в какие проекты они уже инвестировали.

Непреднамеренные провалы

Бывают случаи, когда команда действительно намеревается сделать продукт и коммерциализировать его. К делу подходят со всей ответственностью и серьезностью, но через некоторое время что-то идет не по плану: команда распадается в силу внутренних конфликтов и становится некому продолжать проект, или кто-то из членов команды, у кого есть доступ к средствам, крадет их и скрывается от команды и инвесторов. В этом случае защитой инвестиций может быть наличие escrow.

Еще один риск, который можно отнести в эту же категорию, — взлом кошельков и кража инвестиций. Иногда происходят кражи с виртуальных кошельков, на которых хранятся собранные деньги инвесторов — это обычно приводит к закрытию проекта и фиксации убытков инвесторов. Тяжело предсказать такую ситуацию, но стоит учесть, что это может произойти даже с технически грамотным проектом.

Зато можно подстраховаться от мошенников, которые маскируются под участников проекта, чтобы выманить ваши средства. Перед тем, как отправить деньги, несколько раз перепроверьте, что вы находитесь на оригинальном сайте, группе или канале. Попросите команду подтвердить в другом канале, что адрес кошелька, на который вы собираетесь перечислить средства, правильный. Это убережет вас от финансовых потерь.

Случайная неудача

И, конечно, есть вероятность, что технология или продукт, в который вы решили вложить средства, не взлетит — из-за ошибок в концепции или неверных решений в ходе реализации проекта. Здесь вам должны помочь чутье предпринимателя и качественный анализ концепции.

Самое важное, о чем вы как инвестор всегда должны помнить, когда решаете инвестировать деньги в высокорискованный проект — а сейчас все ICO нужно рассматривать именно так — это то, как вам вернуть свои инвестиции. Когда вокруг многие говорят о десятикратном или даже стократном росте вложенных денег за несколько месяцев легко потерять голову и позволить жажде легких денег подтолкнуть себя к принятию необдуманного действия. Изучая проекты, вы должны оставаться сдержанными, быть немного скептиком. Этот подход и методы оценки, которые описаны в этой статье, помогут вам не потерять свои деньги и, надеюсь, преумножить.

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