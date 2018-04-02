Минкомсвязь разработала правила ICO

Минкомсвязь подготовила требования к выпуску цифровых токенов: среди прочего организаторов ICO предлагают обязать использовать деньги от продажи токенов для обеспечения возможности их обратного выкупа у инвесторов по номинальной цене. Выполнение этих обязательств будут контролировать аккредитованные Минкомсвязью компании.

Согласно проекту постановления правительства об аккредитации организаций, цифровым токеном предлагается считать запись в распределенной информационной системе, созданную с использованием криптографических алгоритмов. Эта запись удостоверяет наличие у ее владельца прав на получение от организатора первичного выпуска цифрового токена его начальной стоимости, пишет "Коммерсант"

Аккредитация организаторам ICO будет выдаваться сроком на 5 лет. Процедуру предлагается сделать добровольной, ее будет проводить Минкомсвязь. Условиями работы таких организаций будут регистрация в России , уставный капитал не менее 100 млн руб. и лицензия на разработку, производство и распространение криптографических средств.

Организаторы выпуска токенов также должны иметь банковский счет в российском банке для операций с деньгами, полученными в результате ICO. Эмиссию цифровых токенов можно будет проводить только за российские рубли через безналичный расчет. Организатор ICO обязан будет выкупить их по номинальной цене у любого предъявителя на основании безотзывной публичной оферты.

Кроме того, проектом предусматривается «обязанность лица, выпускающего цифровые токены, использовать денежные средства, полученные от приобретателей цифровых токенов, только на цели, связанные с поддержанием возможности по исполнению обязательства по выкупу цифровых токенов по номинальной цене». Соблюдение этих требований должен контролировать аккредитованный организатор ICO.

Между тем, как полагают опрошенные «Ъ» участники рынка, принимаемые меры могут отпугнуть желающих провести ICO в России

Так, в проект не вошли важные этапы сделок по продаже цифровых токенов. В частности, в документе не упоминается этап pre-ICO, в рамках которого продаются «условные токены», которые готовые рискнуть инвесторы фактически покупают со скидкой, отмечает управляющий партнер венчурного фонда TMT Investments Артем Инютин . Также, по его словам, не описана процедура lock up — обязательств инвесторов воздерживаться от продажи токенов в течение определенного периода времени.

"Сложно комментировать это постановление в любых его вариациях, потому что оно оторвано от реальности", — категоричен директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Арсений Щельцин . Согласно документу, получается, что деньги нужно собирать для того, чтобы иметь возможность их отдать, а не чтобы направить их на внутренние бизнес-процессы и инвестиции, отмечает эксперт.

По словам А. Щельцина, документ не синхронизирован с существующими законопроектами. ", добавляет господин Щельцин. Как считает эксперт, Минкомсвязь в принципе «не должна регулировать управленческие процессы в этих финансовых платформах».