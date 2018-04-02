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Программный баг стал причиной крупнейшего сбоя телефонной связи в США
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Программный баг стал причиной крупнейшего сбоя телефонной связи в США 

Anti-Malware.ru 44 минуты назад
Согласно сообщению, опубликованному Федеральной комиссией по связи (FCC), программный баг в системе черного списка номеров одной из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний Level 3 Communications стал причиной крупнейшего сбоя в телефонной связи в истории США.
Как стало известно в результате проведенного FCC расследования, проблемы начались из-за того, что сотрудник Level 3 ввел подозреваемые во вредоносной активности телефонные номера в программном обеспечении для управления сетью компании. Целью этого сотрудника было заблокировать входящие звонки с этих номеров, что он и попытался сделать, введя каждый номер в поля, предусмотренные графическим интерфейсом программного обеспечения.
Однако работник ошибся, оставив одно из полей пустым, он просто не знал, что программное обеспечение не игнорировало пустые поля (что было бы логично), а расценивало незаполненное пространство как символ подстановки. Таким образом, сеть Level 3 начала блокировать все телефоны звонки.
Этот инцидент имел серьезные последствия, которые затронули всю Америку — в течение 84 минут блокировались все звонки абонентов, в общей сложности были заблокированы 111 миллионов звонков. 29,4 миллиона пользователей VoIP испытывали затруднения при связи.
FCC назвала это «самым крупным сбоем в работе в телефонной связи за всю историю США». Звонки на 911 также были заблокированы, однако не удалось дозвониться до службы спасения только 15 абонентам.
FCC также отметила оперативное срабатыванием систем оповещения об аномалиях Level 3, что позволило компании уже через 4 минуты узнать о проблеме и принять соответствующие меры.
«Сотрудник не знал о возможных последствиях, к которым может привести наличие пустого поля. По словам компании, ранее они не сталкивались с подобными проблемами в работе своего программного обеспечения», — объясняет в своем докладе FCC.
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