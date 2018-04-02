В Верхней Пышме построят дом для самбистов за 544 миллиона рублей

В Верхней Пышме пострят новое спортивное учреждение — дворец самбо. Местная администрация уже начала поиск подрядчика для строительства, об этом сообщает в понедельник, 2 апреля, «АиФ-Урал»

На сайте госзакупок управление капитального строительства и стратегического развития ГО Верхняя Пышма разместило электронный аукцион на поиск подрядчика, который займется строительством дворца самбо. Новый объект будет располагаться на улице Александра Козицына, на пересечении с Октябрьской. На работы местные власти готовы потратить 544, 5 млн рублей.

Как отмечается в документации, арена будет предназначена для проведения спортивных мероприятий, соревнований и церемоний открытия. Зал площадью 1845 квадратных метров будет располагаться на втором этаже здания. На третьем этаже будет VIP зал площадью 133,95 квадратных метров. Кроме того, согласно проекту, в учреждении должны будут появиться три мультимедийных помещения и пресс-центр. Также предусмотрены музей спорта, кафетерий и комната отдыха, тренажерные залы, массажные кабинеты. При этом подрядчик должен будет дополнительно предусмотреть зал для занятий бальными танцами, настольным теннисом и спортивными единоборствами.

Победителя электронного аукциона определят уже 23 апреля. Работы он должен будет закончить к концу 2020 года.