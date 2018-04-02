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В Верхней Пышме построят дом для самбистов за 544 миллиона рублей
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В Верхней Пышме построят дом для самбистов за 544 миллиона рублей 

АиФ Урал 49 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Верхней Пышме пострят новое спортивное учреждение — дворец самбо. Местная администрация уже начала поиск подрядчика для строительства, об этом сообщает в понедельник, 2 апреля, «АиФ-Урал».
На сайте госзакупок управление капитального строительства и стратегического развития ГО Верхняя Пышма разместило электронный аукцион на поиск подрядчика, который займется строительством дворца самбо. Новый объект будет располагаться на улице Александра Козицына, на пересечении с Октябрьской. На работы местные власти готовы потратить 544, 5 млн рублей.
Как отмечается в документации, арена будет предназначена для проведения спортивных мероприятий, соревнований и церемоний открытия. Зал площадью 1845 квадратных метров будет располагаться на втором этаже здания. На третьем этаже будет VIP зал площадью 133,95 квадратных метров. Кроме того, согласно проекту, в учреждении должны будут появиться три мультимедийных помещения и пресс-центр. Также предусмотрены музей спорта, кафетерий и комната отдыха, тренажерные залы, массажные кабинеты. При этом подрядчик должен будет дополнительно предусмотреть зал для занятий бальными танцами, настольным теннисом и спортивными единоборствами.
Победителя электронного аукциона определят уже 23 апреля. Работы он должен будет закончить к концу 2020 года.
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