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В центре Самары у памятника архитектуры отвалилась лепнина
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В центре Самары у памятника архитектуры отвалилась лепнина 

63.ru 47 минут назад
Фото: 63.ru
Жители Самары просят властей проверить качество ремонта фасада Дома Гринберга. Памятник располагается на улице Самарской, 138 — в районе пересечения с Рабочей.
— Конечно, он находился в ужасном состоянии, и ремонт фасада просто необходим. Но кажется странным, что куски фасада валяются по округе без присмотра, — рассказал местный житель Алексей.
С фасада здания отвалилась лепнина
Доходный дом доктора медицины Моисея Гринберга построили в начале XX века по проекту архитектора Зельмана Клейнермана. Является объектом культурного наследия регионального значения. Реконструкцию фасада здания проводят в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.
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