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Уволенный главный следователь Бердска решил вернуть работу через суд — 2 года назад ему это удалось
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Уволенный главный следователь Бердска решил вернуть работу через суд — 2 года назад ему это удалось 

ngs.ru 46 минут назад
Фото: ngs.ru
Сергей Копырин, уволенный с поста руководителя следственного отдела по Бердску, заявил, что будет пытаться вернуть должность через суд. В начале 2016 года ему таким образом уже удалось восстановиться на работе и получить компенсацию в четверть миллиона рублей.
Увольнение руководителя бердского следственного отдела Сергея Копырина в СК подтвердили в конце прошлой недели — хотя причины сообщить отказались.
Как рассказал сегодня корреспонденту НГС сам Сергей Копырин, он до сих пор так и не получил приказа об увольнении.
«Приказа так и не поступило никакого — то есть некая выписка, заверенная сотрудниками отдела кадров, что якобы этот приказ был 26-м числом, от имени подписанная председателем Следственного комитета Александром Ивановичем Бастрыкиным, в это время, как мы все знаем, он находился в городе Кемерово.
С учётом того, что вопреки Трудовому кодексу мне уже больше недели не вручают приказ, сейчас планирую обратиться в Центральный суд о признании увольнения незаконным», — пояснил Копырин.
Он подчеркнул, что не знает, за какое нарушение его уволили.
В иске он просит суд восстановить его на службе, а также взыскать с СУ СКР России по Новосибирской области 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
«Как и в прошлый раз, всё произошло внезапно», — отметил Сергей Копырин, говоря о прошлом увольнении два года назад.
Копырин известен расследованиями скандальных дел с чиновниками и бизнесменами — его отдел занимался делом против мэра Бердска Ильи Потапова, он же занимался расследованием уголовного дела в отношении бердского бизнесмена Виктора Голубева. В конце 2015 года Копырина неожиданно отправили в отставку якобы из-за критики руководства.
Тогда он сумел через суд добиться восстановления на работе. Также ему выплатили компенсацию в размере 260 тысяч рублей. Вскоре после своего возвращения Копырин подробно рассказал в интервью НГС об обстоятельствах увольнения.
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