Уволенный главный следователь Бердска решил вернуть работу через суд — 2 года назад ему это удалось

Сергей Копырин, уволенный с поста руководителя следственного отдела по Бердску , заявил, что будет пытаться вернуть должность через суд. В начале 2016 года ему таким образом уже удалось восстановиться на работе и получить компенсацию в четверть миллиона рублей.

Увольнение руководителя бердского следственного отдела Сергея Копырина в СК подтвердили в конце прошлой недели — хотя причины сообщить отказались.

Как рассказал сегодня корреспонденту НГС сам Сергей Копырин, он до сих пор так и не получил приказа об увольнении.

С учётом того, что вопреки Трудовому кодексу мне уже больше недели не вручают приказ, сейчас планирую обратиться в Центральный суд о признании увольнения незаконным», — пояснил Копырин.

Он подчеркнул, что не знает, за какое нарушение его уволили.

В иске он просит суд восстановить его на службе, а также взыскать с СУ СКР России по Новосибирской области 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Как и в прошлый раз, всё произошло внезапно», — отметил Сергей Копырин, говоря о прошлом увольнении два года назад.

Копырин известен расследованиями скандальных дел с чиновниками и бизнесменами — его отдел занимался делом против мэра Бердска Ильи Потапова , он же занимался расследованием уголовного дела в отношении бердского бизнесмена Виктора Голубева. В конце 2015 года Копырина неожиданно отправили в отставку якобы из-за критики руководства.

Тогда он сумел через суд добиться восстановления на работе. Также ему выплатили компенсацию в размере 260 тысяч рублей. Вскоре после своего возвращения Копырин подробно рассказал в интервью НГС об обстоятельствах увольнения.