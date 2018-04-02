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Крупную компанию оштрафовали на 145 тысяч рублей в Приморье
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Крупную компанию оштрафовали на 145 тысяч рублей в Приморье 

Primpress 51 минуту назад
Фото: Primpress
Предприятие, занимающиеся разработкой карьеров и добычей полезных ископаемых, в Большом Камне было оштрафовано за нарушения в сфере охраны труда, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Проверку законодательства на предприятии провела Большекаменская межрайонная прокуратура. Было установлено, что в организации к исполнению трудовых обязанностей был допущен работник без прохождения обучения и проверки знаний требований охраны труда. Также рабочие не были обеспечены средствами индивидуальной защиты.
В итоге в отношении директора предприятия и самой компании были вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения указанные лица подвергнуты штрафу на общую сумму 145 тысяч рублей.
Также прокурор внес представление директору компании, которое рассмотрено и удовлетворенно, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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