Неизвестный украл у женщины кольца за 2 млн руб. в туалете ресторана недалеко от Патриарших прудов

«Вечером 1 апреля в полицию обратилась женщина 1988 г. рождения с заявлением о краже в ресторане в Спиридоньевском пер., д. 12/9 близ Патриарших прудов. Прибывшие на место полицейские установили, что днем ранее неизвестный украл у потерпевшей два золотых кольца из туалетной комнаты, после чего скрылся, — рассказали в полиции.

Сумма материального ущерба составила около 2 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.