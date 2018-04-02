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Неизвестный украл у женщины кольца за 2 млн руб. в туалете ресторана недалеко от Патриарших прудов
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Неизвестный украл у женщины кольца за 2 млн руб. в туалете ресторана недалеко от Патриарших прудов 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Женщина заявила в полицию о краже двух золотых колец в ресторане в Пресненском районе столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.
«Вечером 1 апреля в полицию обратилась женщина 1988 г. рождения с заявлением о краже в ресторане в Спиридоньевском пер., д. 12/9 близ Патриарших прудов. Прибывшие на место полицейские установили, что днем ранее неизвестный украл у потерпевшей два золотых кольца из туалетной комнаты, после чего скрылся, — рассказали в полиции.
Сумма материального ущерба составила около 2 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
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