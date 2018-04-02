Опасный маневр. Как сменить НПФ и не потерять инвестдоход

Если еще несколько лет назад главной интригой переходной кампании по смене пенсионного фонда был вопрос о том, сколько заявлений людей будет одобрено ПФР, то с прошлого года самый животрепещущий момент — сколько граждане потеряют при досрочных переходах. Этот вопрос во всех смыслах чувствительный как для застрахованных лиц, так и для отрасли, поскольку чреват ростом недовольства и жалоб со стороны людей, которые лишились части своих накоплений.

Непредвиденные потери

На прошлой неделе ПФР подвел итоги переходной кампании 2017 года. Результаты прошлого года оказались чрезвычайно скромными по сравнению с 2016 годом, когда в ПФР было подано 12 млн заявлений и всего 6,5 млн были одобрены. В 2017 году граждане подали 6,3 млн заявлений, из которых одобрение получили 4,9 млн Причина изменения динамики очевидна: после оглашения результатов проверки Счетной палаты о нарушениях в процессе перехода и приостановления деятельности удостоверяющих центров, вторая половина прошлого года оказалась для кампании фактически провальной.

С одной стороны, был перекрыт основной канал поступления заявлений в ПФР, с другой, из-за многочисленных жалоб населения многие фонды всерьез занялись чисткой рядов своих агентов.

Но вот что интересно: если по количеству заявлений 2017 год значительно отстал от своего предшественника, то по потерям из-за досрочных переходов имеет все шансы на новый рекорд. По предварительным оценкам, застрахованные лица могли лишиться порядка 55 млрд рублей. Только «молчуны» при переводе средств из ПФР в НПФ, по расчетам аналитической службы АНПФ, не досчитались 30-35 млрд рублей. В 2016 году эти печальные для людей показатели были скромнее — 40 млрд и чуть более 27 млрд рублей соответственно.

Что это означает конкретно для человека? В среднем потери составляют 15 000 рублей для «молчунов» и 18 000 рублей для клиентов НПФ. Небольшая, скажете, сумма. Для кого-то, замечу, большая, но это средний расчет потерь. Как показывает практика, при досрочном и необдуманном переходе можно лишиться до 25% пенсионных накоплений. В прошлом году один из клиентов НПФ потерял более 100 000 рублей, другой — 90 000 рублей. Как указывала Счетная палата по итогам проверки отдельных НПФ, в 2016 году максимальная индивидуальная потеря составила 500 000 рублей.

Драматичные итоги

О чем свидетельствуют результаты переходной кампании-2017? Не взирая на все жалобы и просветительскую работу, которая была проведена в прошлом году фондами, люди все равно продолжили переводить свои накопления досрочно, теряя инвестиционный доход. В чем же причина этого парадокса, если это явление можно считать парадоксом?

Начнем «от Адама». С 2015 года в стране действует новый порядок, который поделил заявления застрахованных лиц на срочные и досрочные. Разница принципиальная. В первом случае перевод средств осуществляется через пять лет после одобрения заявления, если за это время человек не передумает. Минус этого формата — ограничение маневра при выборе нового фонда. Но есть и плюс — накопления в положенный срок переводятся полностью вместе с инвестиционным доходом, в том числе и тем, который получен в последнюю пятилетку. Для досрочной формы заявления этот плюс оборачивается минусом. Средства в новый фонд поступят по результатам переходной кампании, но за вычетом инвестиционного дохода.

Более 99% заявлений, которые подаются, являются досрочными. Наверное, можно было бы подумать, что граждане пошли на потери осознанно, дабы сменить фонд оперативно. Предположим, человек так недоволен доходностью своего фонда, что уверен, будто другой НПФ сможет не только компенсировать утраченные средства, но и быстро их приумножить. Но, увы, это не так — 2016 год, который стал рекордным по количеству жалоб застрахованных лиц, показал, что люди просто не были информированы о риске потери инвестдохода, поэтому, обнаружив этот факт, писали жалобы и высказывали недовольство на всевозможных публичных площадках.

Но это верхушка айсберга. Изменение порядка переходов — химический реактив, который проявляет проблему. Причина же этой проблемы «зарыта» в 2014 году, когда правительство впервые объявило мораторий на пенсионные накопления. Эта практика продолжается и по сей день. Перекрыв новые поступления в систему накоплений, государство фактически сделало эту систему замкнутой.

Получить новые деньги фонды могут исключительно из ПФР от так называемых «молчунов» или за счет переманивая клиентов друг у друга. Внезапно разговорившиеся на фоне очередных перемен «молчуны» — ресурс по состоянию на 2014 год хотя и существенный, но исчерпаемый. Фонды активно включились в борьбу за клиента, что на фоне нового порядка переходов не способствовало информированию о риске потери инвестдохода. Понятное дело, что если бы агент, убеждая застрахованное лицо перевести накопления в свой фонд, акцентировал внимание на потери инвестдохода, то финал такой беседы был бы не в его пользу.

Именно поэтому 2016 год никого ничему не научил. Под воздействием мощной агитации люди соглашались переводить свои накопления в досрочном порядке, не имея понятия, что при этом теряют свои деньги. И фонды по-прежнему не были заинтересованы в том, чтобы сообщать о потере инвестдохода. Замкнутый круг, который нужно разрывать и очень быстро.

Что делать

Проблему надо решать кардинально. Прежде всего, необходимо внести законодательные изменения в порядок переходов. Здесь есть два принципиальных момента. Во-первых, очевидно, что если застрахованное лицо будет подавать заявление текущему страховщику, то он сделает все, чтобы проинформировать человека обо всех рисках, в том числе о потере инвестдохода. Это абсолютно рациональный расчет на то, что текущий фонд заинтересован в том, чтобы удержать клиента. Более того, обязанность об информировании клиента обо всех рисках должна быть прописана законодательно.

Во-вторых, передача заявлений в ПФР должна осуществляться только по максимально защищенным каналам, в том числе с использованием квалифицированной электронной подписи. Подобное изменение минимизирует риск несанкционированных переводов, которые также лишают граждан части их накоплений.

И последнее: утвердившаяся у нас в стране патерналистская модель приучила граждан к тому, что они ни за что не отвечают. Это касается и финансовых решений. Как кажется соотечественникам, в случае ошибки все равно во всем будет виновато государство и все потери им компенсирует. Довольно часто государство действительно уступает этому социальному давлению, но не в случае с потерей инвестдохода при переходе из фонда в фонд. Конечно, зачастую люди воспринимают пенсионные накопления как виртуальные средства с туманной перспективой их получения в будущем. Тем не менее нести ответственность за то, как распорядиться накоплениями, должны и граждане.

Перед подачей заявления необходимо досконально узнать все подробности об условиях перехода и серьезно обдумать свое решение. Возможно, кто-то готов на осознанную потерю инвестдохода, считая принципиально необходимым перевести свои накопления в другой фонд. Если нет, то нужно выяснить, в каком году истекает пятилетний срок. Ближайший дедлайн для «молчунов» — 2020 год. Для клиентов НПФ все зависит от того, когда их средства поступили в выбранный фонд. И тут нужно быть особенно внимательными, поскольку смена фонда по принципу перчаток может обернуться неоднократными потерями.

Читайте также

Ниже плинтуса. Выручка «пенсионных» управляющих компаний упала в три раза