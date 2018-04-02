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Штаб Навального в Костроме прикрыли после яркой вечеринки
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Штаб Навального в Костроме прикрыли после яркой вечеринки 

Kostroma.Today 51 минуту назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме торжественно закрыли штаб политика Алексея Навального, узнал KOSTROMA.TODAY. Он располагался на улице Советской, в бывшем книжном магазине «МУШ».
Напомним, штаб был открыт около года назад, на открытие приезжал сам оппозиционер, который планировал принять участие в президентских выборах 2018 года.
Политик лично открыл штаб.
Как известно, выборы, на которые Алексея Навального не допустили, прошли 18 марта. В связи с этим, судя по всему, было принято решение о закрытии штабов в регионах, созданный под избирательную кампанию.
Последний день работы костромского штаба 30 марта завершился встречей сотрудников и волонтеров, совместным поеданием пиццы и шампанским.
«Мы провели прощальный вечер в связи с закрытием нашего штаба. Впервые за долгое время на мероприятие пришло так много людей, что нам даже не хватило стульев. Вместе мы вспомнили все знаковые моменты нашей работы в течение года, отметили особо активных волонтёров подарками и аплодисментами», — говорится в сообщении штаба.
Напомним, в течение года в Костроме сторонники Навального провели несколько крупных акций против коррупции, в которых приняли участие сотни молодых костромичей.
Как подчеркнули в штабе, «штаб закрывается, но люди остаются. А значит, впереди нас ждет ещё много всего».
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