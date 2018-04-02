Штаб Навального в Костроме прикрыли после яркой вечеринки

Костроме торжественно закрыли штаб политика Алексея Навального , узнал KOSTROMA.TODAY. Он располагался на улице Советской, в бывшем книжном магазине «МУШ».

Напомним, штаб был открыт около года назад, на открытие приезжал сам оппозиционер, который планировал принять участие в президентских выборах 2018 года.

Политик лично открыл штаб.

Как известно, выборы, на которые Алексея Навального не допустили, прошли 18 марта. В связи с этим, судя по всему, было принято решение о закрытии штабов в регионах, созданный под избирательную кампанию.

Последний день работы костромского штаба 30 марта завершился встречей сотрудников и волонтеров, совместным поеданием пиццы и шампанским.

«Мы провели прощальный вечер в связи с закрытием нашего штаба. Впервые за долгое время на мероприятие пришло так много людей, что нам даже не хватило стульев. Вместе мы вспомнили все знаковые моменты нашей работы в течение года, отметили особо активных волонтёров подарками и аплодисментами», — говорится в сообщении штаба.

Напомним, в течение года в Костроме сторонники Навального провели несколько крупных акций против коррупции, в которых приняли участие сотни молодых костромичей.

Как подчеркнули в штабе, «штаб закрывается, но люди остаются. А значит, впереди нас ждет ещё много всего».