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Бездомный спас молодого челябинца, вернув ему похищенные документы
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Бездомный спас молодого челябинца, вернув ему похищенные документы 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
Бездомный мужчина нашёл похищенные у молодого челябинца документы и вернул их владельцу, которому требовалась операция на сердце, об этом на своей странице сообщил волонтёр Евгений Косовских.
Мужчина по имени Кирилл случайно отыскал папку с бумагами, в которой были паспорт 18-летнего юноши, а также результаты анализов и направление на операцию, вы мусорном баке. Челябинец отправился по адресу прописки и отдал документы родителям молодого человека. Выяснилось, что юношу ограбили, а папку с важными бумагами преступники просто выбросили.
«В семье началась паника, ведь операция срывалась: без документов её могли перенести на много месяцев. Да и дополнительные расходы по восстановлению документов немалые. А тут наш друг в грязной куртке, рваных штанах со сказочно добрыми глазами и улыбкой стоит на лестничной клетке и протягивает папку с документами», — рассказал волонтёр.
По словам Евгения Косовских, женщина пыталась отблагодарить бездомного — отдала ему всю еду, которая была под рукой, а также немного денег.
Ранее «АиФ-Челябинск» уже рассказывал о Евгении Косовских и его выездов к бездомным. Подробнее — в нашем материале.
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