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Карлос Альварадо стал новым президентом Коста-Рики
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Карлос Альварадо стал новым президентом Коста-Рики 

Говорит Москва 1 час назад
Его соперник-однофамилец Фабрисио Альварадо заручился поддержкой 39% избирателей и уже признал своё поражение.
Президент Коста-Рики избирается на четыре года. Вступление в должность нового главы государства ожидается в начале мая.
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