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Как звезды отпраздновали Пасху?
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Как звезды отпраздновали Пасху? 

Peopletalk 55 минут назад
Фото: Peopletalk
Вчера, 1 апреля, католики отметили Пасху — в этом году она ранняя (мы будем праздновать 8-го). Давай посмотрим, что в этот день делали звезды?
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-zvezdy-otprazdnovali-pashu/
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