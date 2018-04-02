Как звезды отпраздновали Пасху?

Вчера, 1 апреля, католики отметили Пасху — в этом году она ранняя (мы будем праздновать 8-го). Давай посмотрим, что в этот день делали звезды?

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-zvezdy-otprazdnovali-pashu/