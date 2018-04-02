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На рабочей неделе в Воронежской области потеплеет до +14
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На рабочей неделе в Воронежской области потеплеет до +14 

Вести Воронеж 58 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Весна всё-таки пришла в регион. На рабочей неделе жителей Воронежской области ждут «температурные качели» ­— от -1 градуса до +14. Хотя теперь, несмотря на незначительное похолодание в середине пятидневки, твёрдо можно заявлять: весна пришла в регион. Какой будет погода в ближайшие дни, рассказал Воронежский гидрометцентр. В понедельник, 2 апреля, весь день будет пасмурно и дождливо, до +9 градусов. Ветер южного направления, 8-13 м/с. Во вторник, 3 апреля, ночью +4 и ливень, днём +7 и небольшой дождь. Пасмурная погода сохранится, ветер сменит направление на юго-западное, снизив скорость до 5-10 м/с. В среду, 4 апреля, ночью 0 градусов, днём до +8. Наконец-то выглянет солнце и будет сухо, ветер юго-западный, 5-10 м/с. В четверг, 5 апреля, несмотря на ранние прогнозы синоптиков, минусовая температура вернется в регион — правда, градусники покажут ночью всего -1. Зато днём солнце прогреет воздух до +11, осадков не ожидается. Ветер сохранит скорость и направление. Пятница, 6 апреля, станет самым тёплым днём на неделе. Если ночью столбики термометра опустятся до +2, то днём — поднимуться до +14. Ветер, как и прежде, сохранит скорость и направление. Екатерина Трещикова
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