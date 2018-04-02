Новым президентом Коста‐Рики избран Карлос Альварадо

Он одержал решительную победу на прошедшем в 1 апреля втором туре выборов. Об этом сообщил «Интерфакс».

Альвадо выдвигался на пост президента от правящей партии «Гражданское действие». В результате выборов он получил 60,66% избирателей. За его соперника и однофамильца — Фабрисио Альварадо отдали свой голос 39,33% граждан страны.

Фабрисио Альварадо признал поражение и поздравил победителя.

Felicito a don @CarlosAlvQ y le reitero que puede contar con nosotros porque nosotros también amamos a Costa Rica.

— Fabricio Alvarado (@FabriAlvarado7) 2 апреля 2018 г.

«Я поздравляю Карлоса Альварадо с победой и хочу подчеркнуть, что он может на нас рассчитывать, поскольку и мы тоже любим