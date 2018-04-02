Открыт съезд с Московского шоссе на улицу Луначарского

Напомним, в начале декабря «Волга Ньюс» сообщал, что съезд на Луначарского с кольцевой развязки не открывают из-за неработающих светофоров на ул. Мичурина.

До этого сообщалось, что направление откроется 1 марта. Об этом заявили в департаменте градостроительства города. Однако чуть позже срок был сдвинут на более поздний срок — по словам врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина , развязку введут в эксплуатацию лишь 15 мая.

Напомним, генподрядчиком строительства развязки служит Самаратрансстрой, контракт был заключен в сентябре 2016 года. Его стоимость составляет 171 млн рублей.