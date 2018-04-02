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Снимок челябинца в числе лучших фотографий России выставили на «Винзаводе»
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Снимок челябинца в числе лучших фотографий России выставили на «Винзаводе» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Снимок фотографа из Челябинской области Александра Мизурова выставили в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Фотография южноуральца под названием «Сельский крестный ход» победила в ежегодном проекте Best of Russia в номинации «Люди. События. Повседневная жизнь». На ней запечкатлены жители села Новоандреевка, которое находится на территории города Миасса, во время праздника Илии Пророка. Вместе с многочисленными православными, которые несут в руках иконы и вёдра с водой, в шествие сопровождают козы.
Отметим, что конкурс Best of Russia является престижным среди профессиональных фотографов. Проект создан для исследования состояния и развития российской фотографии, а также фиксация самых значимых событий в современной истории страны. В 2018 году он проходит в десятый раз. Фотовыставку открыла зампред правительства РФ Ольга Голодец. Увидеть, чем живёт Россия, можно до 13 мая на «Винзаводе».
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