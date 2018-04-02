Парад дорожных ям

Городские власти говорят, что в этом году ям в Казани меньше, чем в прошлом. Однако это не значит, что ям нет совсем. Растаявший снег обнажает не самые неприятные дорожные несовершенства. Представляем вашему вниманию парад ям. О них следует знать, чтобы случайно не угодить колесом или каблуком.

Яма на выезде с улицы Лесгафта на улицу Айвазовского

Фото: uslugi.tatarstan.ru Яма на улице Татарстана , рядом с домом №22 Фото: uslugi.tatarstan.ru Яма на Аделя Кутуя, рядом с домом №44а Фото: uslugi.tatarstan.ru Яма на Роторной, рядом с домом №1 Фото: uslugi.tatarstan.ru Яма на Даурской, рядом с домом 42а Фото: uslugi.tatarstan.ru Ямы на Подлужной

Фото: e-Kazan.ru Ямы на улице Амирхана Еники

Фото: e-Kazan.ru Яма на Горсоветской

Фото: e-Kazan.ru Ямочный ремонт в Казани начнется тогда, когда в городе значительно потеплеет. Сейчас ямы считают и «берут на карандаш», чтобы подготовить нужное количество асфальта для работы. По последним прогнозам, в апреле в Казани будет уже жарко.

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