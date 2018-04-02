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Парад дорожных ям
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Парад дорожных ям 

Казанский Портал 1 час назад
Городские власти говорят, что в этом году ям в Казани меньше, чем в прошлом. Однако это не значит, что ям нет совсем. Растаявший снег обнажает не самые неприятные дорожные несовершенства. Представляем вашему вниманию парад ям. О них следует знать, чтобы случайно не угодить колесом или каблуком.
Яма на выезде с улицы Лесгафта на улицу Айвазовского
Фото: uslugi.tatarstan.ru  Яма на улице Татарстана, рядом с домом №22  Фото: uslugi.tatarstan.ru  Яма на Аделя Кутуя, рядом с домом №44а  Фото: uslugi.tatarstan.ru  Яма на Роторной, рядом с домом №1  Фото: uslugi.tatarstan.ru  Яма на Даурской, рядом с домом 42а  Фото: uslugi.tatarstan.ru  Ямы на Подлужной
Фото: e-Kazan.ru  Ямы на улице Амирхана Еники
Фото: e-Kazan.ru  Яма на Горсоветской
Фото: e-Kazan.ru  Ямочный ремонт в Казани начнется тогда, когда в городе значительно потеплеет. Сейчас ямы считают и «берут на карандаш», чтобы подготовить нужное количество асфальта для работы. По последним прогнозам, в апреле в Казани будет уже жарко.
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