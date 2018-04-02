Магазин с алкоголем «Бристоль» отдаст костромичке 100 тысяч за испорченное здоровье

Костромичка подала в суд на «Бристоль», узнал KOSTROMA.TODAY. Женщина получила серьезные травмы, выходя из магазина.

Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в Костромском районном суде, 20 февраля прошлого года женщина, выходя из «Бристоля» на улице Козуева, поскользнулась на льду на крыльце и упала.

Костромичка ударилась правым боком о сломанный поручень — после этого у нее перехватило дыхание, и она не могла сказать ни слова от боли.

В этот момент из магазина вышли сотрудники и принесли ей стул. Они же вызвали бригаду скорой помощи.

В травме женщине поставили неприятный диагноз: перелом четырех ребер со смещением, угроза легкого. Ее предложили положить в больницу, но костромичка отказалась, потому что она мама четырех детей, а дома ее ждали два маленьких ребенка — 5-летний сын и 11-летняя дочь.

Дома женщина постоянно мучилась от жуткой боли, не могла спать. За ней постоянно ухаживали муж и дети.

После этого костромичка подала в суд на магазин о возмещении вреда. Она объяснила, что около торговой точки кругом был лед и снег — никто ничего не расчищал.

Кроме того, целый месяц она провела на больничном, из-за чего осталась без средств к существованию. После произошедшего у женщины сильно ухудшилось здоровье — она еще долго не могла нормально дышать и испытывает боли в груди. Поэтому она попросила взыскать с «Бристоля» около 200 тысяч рублей морального вреда, расходы на лечение и утраченный заработок.

В суде стороны пришли к мировому соглашению. Арендодатель «Бристоля» согласился выплатить костромичке около 100 тысяч рублей. Средства будут платить в рассрочку до конца июня.