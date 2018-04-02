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В апреле средняя температура воздуха ожидается в диапазоне 5,9… 7,3°C
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В апреле средняя температура воздуха ожидается в диапазоне 5,9… 7,3°C 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
В понедельник, 2 апреля, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит +1… +6 °C. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Во вторник, 3 апреля, малооблачно без осадков. Температура воздуха ночью составит -1… -6 °C, днем +2… +7 °C. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
В среду, 4 апреля, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит -3… +2 °C. Днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Столбик термометра поднимется от +2 до +7 °C. Ветер неустойчивый слабый.
В четверг, 5 апреля, местами пройдут небольшие осадки. В ночные часы температура воздуха составит -3… +2 °C, днем +2… +7 °C. Ветер неустойчивый слабый.
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