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Жители ЖК «Данилиха» просят построить детский сад в микрорайоне
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Жители ЖК «Данилиха» просят построить детский сад в микрорайоне 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В течение двух недель жители ЖК провели серию собраний и составили резолюции, в которых высказали свою тревогу по поводу возможности строительства культового здания. В резолюции на имя городских властей внесены пожелания размещения на этом месте детского сада-яслей, ФОКа или парка.
Резолюции собраний пока еще не передавались властям. Напомним, планы строительства мечети за рынком появились в 2016 году. Проведенный летом того года агентством «СВОИ» социологический опрос показал, что 70% жителей микрорайона против планов возведения здесь религиозного здания. В том же году прошла серия пикетов по этому вопросу. Достраивавшийся тогда ЖК «Данилиха» на тот момент не был достроен.
В результате протестов жителей власть в конце 2016 года заявила, что проект приостановлен.
Фото: Pixabay.com
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