Армен Карапетян распустит свердловское Заксобрание

Опрос ряда парламентариев дает основание говорить, что каких-либо «установок сверху» по Карапетяну пока что нет. Между тем большинство в ЗакСо за "единороссами" , и они без труда могут выставить эсера за дверь.

Основания для смены представителя «Справедливой России» (бизнесмен Карапетян избран по партийному списку — прим.ред.) — безусловные. Проверка прокуратуры доказала, что Карапетян с 2012 года являлся соучредителем екатеринбургского ООО «Элит-Окна», что законодательно запрещено депутату. Его партнер — Елена Козицына, жена погибшего в ДТП брата медного олигарха Андрея Козицына . В настоящее время, по данным открытых источников, компания находится в стадии ликвидации.

В декларации о доходах за 2016 год Карапетян «забыл» указать двух своих несовершеннолетних детей. Он утверждает, что на них ничего не числится. Но прокуратура, основываясь на федеральном и региональном законах, утверждает, что за ошибочные сведения она бы пожурила депутата, а непредоставление сведений — это «красная карточка».

"Дело Карапетяна" поставило Заксобрание перед перспективой роспуска. Как объяснили "Уралинформбюро" эксперты, если 3 апреля парламент выгородит своего коллегу, прокуратура пойдет с иском в суд и будет стоять там «до упора». Двойной Отказ ЗакСо выполнить судебное решение об изгнании провинившегося депутата приведет надзорный орган к требованию роспуска всего парламента за невыполнение требования закона. Право роспуска дано губернатору и президенту РФ.

Кстати, в 2015 году свердловское Заксобрание своим законом распустило думу Режевского городского округа в связи с систематическим игнорированием депутатами требований суда и прокуратуры. Ранее по теме: Армен Карапетян останется без мандата депутата ЗакСо