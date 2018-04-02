Время строгого поста и сугубой молитвы. У православных христиан начинается страстная седмица

Заключительная неделя Великого Поста по уставу считается самой строгой. Верующие стараются по возможности отложить все дела и как можно чаще бывать в храме. Это время, когда церковь вспоминает последние дни земной жизни Спасителя.

Каждый день седмицы посвящен одному из событий, описанных в Евангелие. Для того чтобы подчеркнуть их важность, к названиям дней недели добавляется приставка Великий. Так сегодня идет Великий Понедельник, время, когда церковь вспоминает евангельское повествование о проклятии Иисусом бесплодной смоковницы. Это дерево символизирует душу, которая не приносит духовных плодов, таких как истинное покаяние, вера и добрые дела. Также на литургии вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в рабство, как прообраз страданий Иисуса Христа и его дальнейшей победы.

В Великий Вторник Иисус Христос в последний раз проповедует в Иерусалимском храме, он говорит своим ученикам о предстоящих страданиях. В этот день в храмах на литургии читается сразу 4 главы из Евангелие.

В Великую Среду церковь вспоминает раскаявшуюся грешницу, которая принесла драгоценное масло, чтобы помазать ноги Спасителя. В этот же день Иуда решил предать своего учителя.

Тайной вечерни посвящен Великий Четверг. Этот день у православных считается днем установления таинства Евхаристии (Причастия).

Крестные страдания и смерть Иисуса Христа на кресте христиане вспоминают в Великую пятницу. В этот день в храмах не служат литургию. В середине дня в церквях начинается особое богослужение, на котором выносится плащеница. Как символ снятия Иисуса Христа с креста и положение его во гроб.

В Великую субботу церковь вспоминает телесное погребение Спасителя и его сошествие во ад. В этот день в Иерусалиме , в храме Гроба Господня каждый год таинственным образом сходит с неба благодатный огонь. В 2018 году Великая Суббота совпадает с еще одним значимым православным праздником — Благовещенье Пресвятой Богородицы.

Завершится страстная седмица светлым праздником Воскресения Христова. Для православных верующих он является главным из всех дней в году. Это событие настолько значимо и велико, что его празднование длится 40 дней.