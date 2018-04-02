Трампу пририсовали свиное рыло для обложки New York Magazine

Коллаж с изображением президента США Дональда Трампа , у которого вместо носа — свиное рыло, попал на обложку свежего номера журнала New York Magazine. Об этом в Twitter написал журналист Яшар Али.

New cover of @NYMag

Cover story by @jonathanchait: https://t.co/xFhlgA6M0x pic.twitter.com/3PcXI0Izue — Yashar Ali ���� (@yashar) April 2, 2018

Фотоколлаж сопровождается надписями «Не тайный сговор. Не некомпетентность. Не жестокость. Все дело в коррупции, глупец». Главный материал номера озаглавлен «501 день в болоте» и посвящен политике президента США.

Ранее другое американское издание — журнал The New Yorker — выпустил номер с обложкой, где Трамп — в образе клоуна, а также обложку с торчащей из дыры головой президента.