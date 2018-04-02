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Гидрометцентр РТ опубликовал прогноз с апреля по сентябрь
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Гидрометцентр РТ опубликовал прогноз с апреля по сентябрь 

Казанский Портал 1 час назад
Гидрометцентр Татарстана опубликовал вероятностный прогноз погоды на ближайшие полгода. Напротив каждого месяца указана средняя температура воздуха по республике:
Апрель: +4,4 °C (около нормы);
Май: +13 °C (около нормы);
Июнь: +16,9 °C (около нормы);
Июль: +19,1 °C (около нормы);
Август: +16,8 °C (около нормы);
Сентябрь: +11 °C (около нормы).
Ведущий научный сотрудник Татарского НИИ сельского хозяйства Олег Шайтанов уверен, что в апреле в Казани начнется жара.
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