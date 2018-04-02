Ещё
С сегодняшнего дня автобуса №74а не существует
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Росгвардию в Кемерово потербовали наказать
Росгвардию в Кемерово потербовали наказать

С сегодняшнего дня автобуса №74а не существует 

Казанский Портал 1 час назад
В Казани объединили автобусные маршруты №74 и №74а. Это связано с оптимизацией маршрутной сети.
С сегодняшнего дня автобус №74 «Дворец водных видов спорта — 10 микрорайон» курсирует по следующему маршруту: Дворец водных видов спорта — ул. Чистопольская — ул. Декабристов — пл. Тысячелетия — ул. Ташаяк — ул. Саид-Галеева — ул. Шахиди — ул. Тукая — ул. Татарстан — ул. Пушкина — ул. Островского — ул. Миннулина — ул. Салимжанова — ул. Павлюхина — Оренбургский тракт — ул. Танковая — ул.2-я Туринская — ул. Карбышева — ул. Профессора Камая — ул. Мавлютова — пр. Победы — ул. Фучика — 10 микрорайон.
В обратном направлении: 10 микрорайон — ул. Фучика — пр. Победы — ул. Мавлютова — ул. Профессора Камая — ул. Карбышева — ул.2-я Туринская — ул. Танковая — Оренбургский тракт — ул. Павлюхина — ул. Салимжанова — ул. Миннулина — ул. Островского — ул. Пушкина — ул. Татарстан — ул. Тукая — ул. Шахиди — ул. Саид-Галеева — ул. Ташаяк — пл. Тысячелетия — ул. Декабристов — ул. Чистопольская — ул. Хакима — Дворец водных видов спорта.
На 74-м маршруте будут работать 10 автобусов, сообщили в комитете по транспорту.
Читайте также:
Отделы ГИБДД Казани меняют адреса и режим работы
Казанский Портал: последние новости
Парад дорожных ям Гидрометцентр РТ опубликовал прогноз с апреля по сентябрь Переправу Аракчино – Верхний Услон закроют в течение недели
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия сорвалась с цепи»891
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России98
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1399
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»338
Умер Михаил Угаров4
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
01:07
Буйный зритель избил актёра шлемом на сцене
Происшествия Общество
00:41
Полуобнажённые красотки оседлали сноуборды
Общество
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение