С сегодняшнего дня автобуса №74а не существует

Казани объединили автобусные маршруты №74 и №74а. Это связано с оптимизацией маршрутной сети.

С сегодняшнего дня автобус №74 «Дворец водных видов спорта — 10 микрорайон» курсирует по следующему маршруту: Дворец водных видов спорта — ул. Чистопольская — ул. Декабристов — пл. Тысячелетия — ул. Ташаяк — ул. Саид-Галеева — ул. Шахиди — ул. Тукая — ул. Татарстан — ул. Пушкина — ул. Островского — ул. Миннулина — ул. Салимжанова — ул. Павлюхина — Оренбургский тракт — ул. Танковая — ул.2-я Туринская — ул. Карбышева — ул. Профессора Камая — ул. Мавлютова — пр. Победы — ул. Фучика — 10 микрорайон.

В обратном направлении: 10 микрорайон — ул. Фучика — пр. Победы — ул. Мавлютова — ул. Профессора Камая — ул. Карбышева — ул.2-я Туринская — ул. Танковая — Оренбургский тракт — ул. Павлюхина — ул. Салимжанова — ул. Миннулина — ул. Островского — ул. Пушкина — ул. Татарстан — ул. Тукая — ул. Шахиди — ул. Саид-Галеева — ул. Ташаяк — пл. Тысячелетия — ул. Декабристов — ул. Чистопольская — ул. Хакима — Дворец водных видов спорта.

На 74-м маршруте будут работать 10 автобусов, сообщили в комитете по транспорту.

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